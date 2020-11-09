Wintershall Dea обжаловала штраф Польши из-за "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Немецкая Wintershall Dea обжаловала решение польского антимонопольного регулятора UOKiK по делу "Северного потока — 2", сообщили журналистам в компании.
"Мы можем подтвердить, что мы обжаловали решение польского Управления по защите конкуренции и защите прав потребителей", - сообщили в пресс-службе.
UOKiK в начале октября заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов (около 6,5 миллиарда евро) по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"