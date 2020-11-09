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https://ria.ru/20201109/gazoprovod-1583814331.html
Wintershall Dea обжаловала штраф Польши из-за "Северного потока — 2"
Wintershall Dea обжаловала штраф Польши из-за "Северного потока — 2"
Немецкая Wintershall Dea обжаловала решение польского антимонопольного регулятора UOKiK по делу "Северного потока — 2", сообщили журналистам в компании. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T19:20
2020-11-09T19:20
nord stream 2 ag
северный поток — 2
wintershall
газпром
польша
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Немецкая Wintershall Dea обжаловала решение польского антимонопольного регулятора UOKiK по делу "Северного потока — 2", сообщили журналистам в компании."Мы можем подтвердить, что мы обжаловали решение польского Управления по защите конкуренции и защите прав потребителей", - сообщили в пресс-службе.Ранее о подаче апелляции на решение UOKiK заявили "Газпром", англо-голландская Shell, австрийская OMV и немецкая Uniper.UOKiK в начале октября заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов (около 6,5 миллиарда евро) по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/severnyy-potok-2-1583613648.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
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nord stream 2 ag, северный поток — 2, wintershall, газпром, польша, в мире

Wintershall Dea обжаловала штраф Польши из-за "Северного потока — 2"

19:20 09.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Немецкая Wintershall Dea обжаловала решение польского антимонопольного регулятора UOKiK по делу "Северного потока — 2", сообщили журналистам в компании.
"Мы можем подтвердить, что мы обжаловали решение польского Управления по защите конкуренции и защите прав потребителей", - сообщили в пресс-службе.
Ранее о подаче апелляции на решение UOKiK заявили "Газпром", англо-голландская Shell, австрийская OMV и немецкая Uniper.
UOKiK в начале октября заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов (около 6,5 миллиарда евро) по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
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"Северный поток — 2"
 
Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2WintershallГазпромПольшаВ мире
 
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