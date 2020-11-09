https://ria.ru/20201109/ekaterinburg-1583745603.html

Онлайн-конференция о подготовке к Всемирным студенческим играм 2023 г.

Онлайн-конференция о подготовке к Всемирным студенческим играм 2023 г.

11 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о подготовке к Всемирным студенческим играм 2023 года, которые пройдут в Екатеринбурге.

2020-11-09T13:58

2020-11-09T13:58

2020-11-09T13:58

анонсы

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Задать вопросУчастники:- Министр спорта Российской Федерации Олег МАТЫЦИН;- губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ.Остается ровно 1000 дней до старта Игр. В чем уникальность предстоящего мероприятия? Что сделано и делается для подготовки к масштабному событию?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы