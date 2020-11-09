Онлайн-конференция о подготовке к Всемирным студенческим играм 2023 г.
11 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о подготовке к Всемирным студенческим играм 2023 года, которые пройдут в Екатеринбурге.
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Участники:
- Министр спорта Российской Федерации Олег МАТЫЦИН;
- губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ.
Остается ровно 1000 дней до старта Игр. В чем уникальность предстоящего мероприятия? Что сделано и делается для подготовки к масштабному событию?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- Министр спорта Российской Федерации Олег МАТЫЦИН;
- губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ.
Остается ровно 1000 дней до старта Игр. В чем уникальность предстоящего мероприятия? Что сделано и делается для подготовки к масштабному событию?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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