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https://ria.ru/20201109/donbass-1583842135.html
Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что власти Украины подготовят новый документ по урегулированию ситуации в регионе... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T23:39
2020-11-09T23:39
донецкая народная республика
леонид кравчук
германия
лондон
оон
в мире
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КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что власти Украины&nbsp; подготовят новый документ по урегулированию ситуации в регионе в рамках Будапештского меморандума."Украина должна - и мы будем предлагать это - подготовить проект нового документа после этих оценок, которые дал украинский народ, какие шаги мы должны сделать в рамках Будапештского меморандума", - сказал он в интервью YouTube-каналу Klymenko Time.Такой документ, по его мнению, позволит выйти на конкретные переговоры со странами, которые могут повлиять на ситуацию в стране."Если система минских соглашений, консультаций зайдет действительно в тупик - а сейчас тупика нет, сейчас мы постепенно движемся, есть сложности, но мы делаем шаги вперед, если увидим, что стена, то будем предлагать другое. Один из таких возможных шагов - Будапештский меморандум. Но это не означает, что сегодня мы уже перечеркнули минские консультативные усилия, "нормандский формат" четырех стран (Германия, Россия, Украина и Франция). Это не соответствует действительности, и на том фронте, и на нашем фронте, если можно назвать это фронтом, есть движение вперед", - отметил Кравчук.Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.&nbsp;Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201107/donbass-1583527492.html
https://ria.ru/20201106/ukraina-1583385886.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, леонид кравчук, германия, лондон, оон, в мире

Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума

23:39 09.11.2020
 
© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости
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КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что власти Украины  подготовят новый документ по урегулированию ситуации в регионе в рамках Будапештского меморандума.
"Украина должна - и мы будем предлагать это - подготовить проект нового документа после этих оценок, которые дал украинский народ, какие шаги мы должны сделать в рамках Будапештского меморандума", - сказал он в интервью YouTube-каналу Klymenko Time.
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Такой документ, по его мнению, позволит выйти на конкретные переговоры со странами, которые могут повлиять на ситуацию в стране.
"Если система минских соглашений, консультаций зайдет действительно в тупик - а сейчас тупика нет, сейчас мы постепенно движемся, есть сложности, но мы делаем шаги вперед, если увидим, что стена, то будем предлагать другое. Один из таких возможных шагов - Будапештский меморандум. Но это не означает, что сегодня мы уже перечеркнули минские консультативные усилия, "нормандский формат" четырех стран (Германия, Россия, Украина и Франция). Это не соответствует действительности, и на том фронте, и на нашем фронте, если можно назвать это фронтом, есть движение вперед", - отметил Кравчук.
Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
 Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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