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Названа главная причина диабета
Названа главная причина диабета
Сбои в синтезе инсулина делают большинство людей уязвимыми к диабету второго типа. К такому выводу пришла группа американских ученых, исследование которых... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T08:58
2020-11-09T08:58
2020-11-09T14:54
риа наука
proceedings of the national academy of sciences
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сбои в синтезе инсулина делают большинство людей уязвимыми к диабету второго типа. К такому выводу пришла группа американских ученых, исследование которых опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Авторы научной работы выяснили, что метаболические нарушения проистекают из сбоев при синтезе проинсулина — прогормона, производимого специальными бета-клетками поджелудочной железы.По мнению специалистов, эта "ненадежность" гормона привела к тому, что человек стал эволюционно уязвим для диабета.Ученые отмечают, что ни одна мутация не способна повлиять и на синтез, и на эффективность гормона при связывании с рецептором, поскольку эти функции требуют различных структурных особенностей, противоречащих друг другу. Так, например, при диабете второго типа избыток инсулина способствует развитию дисфункции бета-клеток, и исправление этого нарушения повлекло бы за собой ухудшение другой функции гормона.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
proceedings of the national academy of sciences, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Сбои в синтезе инсулина делают большинство людей уязвимыми к диабету второго типа. К такому выводу пришла группа американских ученых, исследование которых опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences
.
Авторы научной работы выяснили, что метаболические нарушения проистекают из сбоев при синтезе проинсулина — прогормона, производимого специальными бета-клетками поджелудочной железы.
По мнению специалистов, эта "ненадежность" гормона привела к тому, что человек стал эволюционно уязвим для диабета.
Ученые отмечают, что ни одна мутация не способна повлиять и на синтез, и на эффективность гормона при связывании с рецептором, поскольку эти функции требуют различных структурных особенностей, противоречащих друг другу. Так, например, при диабете второго типа избыток инсулина способствует развитию дисфункции бета-клеток, и исправление этого нарушения повлекло бы за собой ухудшение другой функции гормона.