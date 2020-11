https://ria.ru/20201109/diabet-1583683138.html

Названа главная причина диабета

2020-11-09T08:58

2020-11-09T08:58

2020-11-09T14:54

риа наука

proceedings of the national academy of sciences

здоровье - общество

общество

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сбои в синтезе инсулина делают большинство людей уязвимыми к диабету второго типа. К такому выводу пришла группа американских ученых, исследование которых опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Авторы научной работы выяснили, что метаболические нарушения проистекают из сбоев при синтезе проинсулина — прогормона, производимого специальными бета-клетками поджелудочной железы.По мнению специалистов, эта "ненадежность" гормона привела к тому, что человек стал эволюционно уязвим для диабета.Ученые отмечают, что ни одна мутация не способна повлиять и на синтез, и на эффективность гормона при связывании с рецептором, поскольку эти функции требуют различных структурных особенностей, противоречащих друг другу. Так, например, при диабете второго типа избыток инсулина способствует развитию дисфункции бета-клеток, и исправление этого нарушения повлекло бы за собой ухудшение другой функции гормона.

