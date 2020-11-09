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Названа главная причина диабета
Названа главная причина диабета
Сбои в синтезе инсулина делают большинство людей уязвимыми к диабету второго типа. К такому выводу пришла группа американских ученых, исследование которых... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T08:58
2020-11-09T14:54
риа наука
proceedings of the national academy of sciences
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сбои в синтезе инсулина делают большинство людей уязвимыми к диабету второго типа. К такому выводу пришла группа американских ученых, исследование которых опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Авторы научной работы выяснили, что метаболические нарушения проистекают из сбоев при синтезе проинсулина — прогормона, производимого специальными бета-клетками поджелудочной железы.По мнению специалистов, эта "ненадежность" гормона привела к тому, что человек стал эволюционно уязвим для диабета.Ученые отмечают, что ни одна мутация не способна повлиять и на синтез, и на эффективность гормона при связывании с рецептором, поскольку эти функции требуют различных структурных особенностей, противоречащих друг другу. Так, например, при диабете второго типа избыток инсулина способствует развитию дисфункции бета-клеток, и исправление этого нарушения повлекло бы за собой ухудшение другой функции гормона.
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proceedings of the national academy of sciences, здоровье - общество, общество

Названа главная причина диабета

08:58 09.11.2020 (обновлено: 14:54 09.11.2020)
 
© Depositphotos / Click_and_PhotoМедицинские принадлежности для диабетика
Медицинские принадлежности для диабетика - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Depositphotos / Click_and_Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сбои в синтезе инсулина делают большинство людей уязвимыми к диабету второго типа. К такому выводу пришла группа американских ученых, исследование которых опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Авторы научной работы выяснили, что метаболические нарушения проистекают из сбоев при синтезе проинсулина — прогормона, производимого специальными бета-клетками поджелудочной железы.
По мнению специалистов, эта "ненадежность" гормона привела к тому, что человек стал эволюционно уязвим для диабета.
Ученые отмечают, что ни одна мутация не способна повлиять и на синтез, и на эффективность гормона при связывании с рецептором, поскольку эти функции требуют различных структурных особенностей, противоречащих друг другу. Так, например, при диабете второго типа избыток инсулина способствует развитию дисфункции бета-клеток, и исправление этого нарушения повлекло бы за собой ухудшение другой функции гормона.
Измерение сахара в крови - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Назван главный фактор развития диабета
 
РИА НаукаProceedings of the National Academy of SciencesЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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