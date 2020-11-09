Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201109/depeche-mode-1583368383.html
Billboard составил список самых больших хитов Depeche Mode
Billboard составил список самых больших хитов Depeche Mode
В честь того, что британская рок-группа Depeche Mode была включена в Зал славы рок-н-ролла в эту субботу, редакция музыкального издания Billboard составила... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T03:42
2020-11-09T03:42
культура
музыка
новости культуры
depeche mode
уитни хьюстон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/94614/11/946141127_0:157:3000:1845_1400x0_80_0_0_56b8195156bf53192d9a92c190bd1299.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В честь того, что британская рок-группа Depeche Mode была включена в Зал славы рок-н-ролла в эту субботу, редакция музыкального издания Billboard составила список, в который вошли самые большие хиты группы.На первое место поставили песню "Enjoy the silence", выпущенную в июле 1990 года. В том же году она заняла 8-е место в хит-параде Billboard hot 100. Второе место у "People are people" из одноименного сборника 1985 года. Тогда этот трек попал на 13-ю строчку чарта. Третье место отдали "Policy of truth" (1990). У нее была 15-я позиция в рейтинге. В десятке лучших композиций Depeche Mode также оказались: "Personal Jesus" (1990), "It's no good" (1997), "Strangelove" (1988), "World in my eyes" (1990), "I feel you" (1993), "Route 66/behind the wheel" (1988) и "Never let me down again" (1988). В список членов Зала славы рок-н-ролла в этом году также включили: Nine Inch Nails, The Doobie Brothers, The Notorious B.I.G., T. Rex и Уитни Хьюстон. Церемония должна была состояться 25 мая, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.Зал славы рок-н-ролла — это музей и организация, посвященная влиятельным людям рок-музыки. Комитет организации ежегодно выбирает лучших, по его мнению, артистов, композиторов, исполнителей и людей, внесших большой вклад в развитие рока.
https://ria.ru/20200116/1563489640.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/94614/11/946141127_329:0:2994:1999_1400x0_80_0_0_a201db68d46944410420972cc9ba3e29.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, depeche mode, уитни хьюстон

Billboard составил список самых больших хитов Depeche Mode

03:42 09.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСолист группы Depeche Mode Дэйв Гaан
Солист группы Depeche Mode Дэйв Гaан - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В честь того, что британская рок-группа Depeche Mode была включена в Зал славы рок-н-ролла в эту субботу, редакция музыкального издания Billboard составила список, в который вошли самые большие хиты группы.
На первое место поставили песню "Enjoy the silence", выпущенную в июле 1990 года. В том же году она заняла 8-е место в хит-параде Billboard hot 100. Второе место у "People are people" из одноименного сборника 1985 года. Тогда этот трек попал на 13-ю строчку чарта. Третье место отдали "Policy of truth" (1990). У нее была 15-я позиция в рейтинге.
В десятке лучших композиций Depeche Mode также оказались: "Personal Jesus" (1990), "It's no good" (1997), "Strangelove" (1988), "World in my eyes" (1990), "I feel you" (1993), "Route 66/behind the wheel" (1988) и "Never let me down again" (1988).
В список членов Зала славы рок-н-ролла в этом году также включили: Nine Inch Nails, The Doobie Brothers, The Notorious B.I.G., T. Rex и Уитни Хьюстон. Церемония должна была состояться 25 мая, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.
Зал славы рок-н-ролла — это музей и организация, посвященная влиятельным людям рок-музыки. Комитет организации ежегодно выбирает лучших, по его мнению, артистов, композиторов, исполнителей и людей, внесших большой вклад в развитие рока.
Американская певица Уитни Хьюстон - РИА Новости, 1920, 16.01.2020
16 января, 13:19Культура
Уитни Хьюстон и Depeche Mode включили в Зал славы рок-н-ролла
 
КультураМузыкаНовости культурыDepeche ModeУитни Хьюстон
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД прокомментировал признание Баку вины за сбитый Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
22:39В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт
22:27СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты
22:17Эстония хочет стать наблюдателем в Арктическом совете
22:09Погибших при крушении Ми-24 пилотов представят к госнаградам Армении
Лента новостейМолния