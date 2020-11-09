https://ria.ru/20201109/covid-19-1583825221.html

Турция зафиксировала рекордный с апреля прирост заболевших COVID-19

Турция зафиксировала рекордный с апреля прирост заболевших COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2576, умерли 85 больных, это наибольшие показатели с конца апреля, свидетельствуют... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T20:47

2020-11-09T20:47

2020-11-09T20:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

турция

в мире

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АНКАРА, 9 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2576, умерли 85 больных, это наибольшие показатели с конца апреля, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за шесть последних месяцев число выявленных заражений и смертей от коронавируса в сутки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире