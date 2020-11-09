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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201109/covid-19-1583825221.html
Турция зафиксировала рекордный с апреля прирост заболевших COVID-19
Турция зафиксировала рекордный с апреля прирост заболевших COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2576, умерли 85 больных, это наибольшие показатели с конца апреля, свидетельствуют... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T20:47
2020-11-09T20:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
турция
в мире
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АНКАРА, 9 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2576, умерли 85 больных, это наибольшие показатели с конца апреля, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за шесть последних месяцев число выявленных заражений и смертей от коронавируса в сутки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире

Турция зафиксировала рекордный с апреля прирост заболевших COVID-19

20:47 09.11.2020
 
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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АНКАРА, 9 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2576, умерли 85 больных, это наибольшие показатели с конца апреля, свидетельствуют данные минздрава страны.
Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за шесть последних месяцев число выявленных заражений и смертей от коронавируса в сутки.

Сегодня выявлено 2576 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 396 831. Умерли 85 больных, всего умерших - 10 972. В тяжелом состоянии находятся 2867 больных. Вылечились сегодня 2047 пациентов всего - 340 286.

Минздрав Турции
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТурцияВ мире
 
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