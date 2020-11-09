https://ria.ru/20201109/covid-19-1583825221.html
Турция зафиксировала рекордный с апреля прирост заболевших COVID-19
Турция зафиксировала рекордный с апреля прирост заболевших COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2576, умерли 85 больных, это наибольшие показатели с конца апреля, свидетельствуют... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T20:47
2020-11-09T20:47
2020-11-09T20:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
турция
в мире
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АНКАРА, 9 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2576, умерли 85 больных, это наибольшие показатели с конца апреля, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за шесть последних месяцев число выявленных заражений и смертей от коронавируса в сутки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире