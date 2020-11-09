Депутат попросил провести проверку в иркутском приюте для животных
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Бурматов отправил официальные запросы в МВД и Генрокуратуру с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с животными в приюте "Пять звезд" в Иркутской области.
"Я здесь обращаюсь к Губернатору Иркутской области, МВД и прокуратуре с просьбой взять это дело на личный контроль. Совершено серьёзное, тяжёлое уголовное преступление. Здесь минимум две уголовные статьи. Жестокое обращение с животными (причём часть вторая, группа лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более животных), это пять лет лишения свободы. И нецелевое расходование бюджетных средств (поскольку умерщвление безнадзорных животных законодательно запрещено)" - написал депутат в своем Instagram.
Ранее с заявлением в региональную службу ветеринарии обратилась Общественный инспектор в сфере обращения с животными Елена Прадчук после проверки приюта "Пять звезд" села Карлук. На видео, снятом инспектором, были запечатлены мертвые собаки и щенки, которых женщина обнаружила во время посещения приюта.
На момент проверки в приюте находилось 187 собак и 29 щенков в возрасте 1-2 месяцев. Животные содержались в вольерах размером не более 2 квадратных метров, взрослые — до 8 особей, щенки — до 20. Собаки находились в неудовлетворительном состоянии, в крайней степени истощения и обезвоживания, у 80% особей заметны признаки заболеваний, сообщается на сайте Росприроднадзора.
Также по итогам проверки общественный инспектор подала заявление в правоохранительные органы.
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