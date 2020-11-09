https://ria.ru/20201109/burmatov-1583775264.html

Депутат попросил провести проверку в иркутском приюте для животных

Депутат попросил провести проверку в иркутском приюте для животных

Депутат Госдумы Владимир Бурматов отправил официальные запросы в МВД и Генрокуратуру с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с животными в... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:15

2020-11-09T16:15

2020-11-09T16:15

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

владимир бурматов

иркутская область

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583773071_0:170:3072:1898_1400x0_80_0_0_ef47af322d4d06da043aa5956d638c68.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Бурматов отправил официальные запросы в МВД и Генрокуратуру с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с животными в приюте "Пять звезд" в Иркутской области. Ранее с заявлением в региональную службу ветеринарии обратилась Общественный инспектор в сфере обращения с животными Елена Прадчук после проверки приюта "Пять звезд" села Карлук. На видео, снятом инспектором, были запечатлены мертвые собаки и щенки, которых женщина обнаружила во время посещения приюта.На момент проверки в приюте находилось 187 собак и 29 щенков в возрасте 1-2 месяцев. Животные содержались в вольерах размером не более 2 квадратных метров, взрослые — до 8 особей, щенки — до 20. Собаки находились в неудовлетворительном состоянии, в крайней степени истощения и обезвоживания, у 80% особей заметны признаки заболеваний, сообщается на сайте Росприроднадзора.Также по итогам проверки общественный инспектор подала заявление в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20201028/zhivotnye-1581912161.html

иркутская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владимир бурматов, иркутская область, животные