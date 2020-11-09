Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/burmatov-1583775264.html
Депутат попросил провести проверку в иркутском приюте для животных
Депутат попросил провести проверку в иркутском приюте для животных
Депутат Госдумы Владимир Бурматов отправил официальные запросы в МВД и Генрокуратуру с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с животными в... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:15
2020-11-09T16:15
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
владимир бурматов
иркутская область
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583773071_0:170:3072:1898_1400x0_80_0_0_ef47af322d4d06da043aa5956d638c68.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Бурматов отправил официальные запросы в МВД и Генрокуратуру с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с животными в приюте "Пять звезд" в Иркутской области. Ранее с заявлением в региональную службу ветеринарии обратилась Общественный инспектор в сфере обращения с животными Елена Прадчук после проверки приюта "Пять звезд" села Карлук. На видео, снятом инспектором, были запечатлены мертвые собаки и щенки, которых женщина обнаружила во время посещения приюта.На момент проверки в приюте находилось 187 собак и 29 щенков в возрасте 1-2 месяцев. Животные содержались в вольерах размером не более 2 квадратных метров, взрослые — до 8 особей, щенки — до 20. Собаки находились в неудовлетворительном состоянии, в крайней степени истощения и обезвоживания, у 80% особей заметны признаки заболеваний, сообщается на сайте Росприроднадзора.Также по итогам проверки общественный инспектор подала заявление в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20201028/zhivotnye-1581912161.html
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583773071_143:0:2874:2048_1400x0_80_0_0_2c739e407476c752bc2fe67b2652ce7a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владимир бурматов, иркутская область, животные

Депутат попросил провести проверку в иркутском приюте для животных

16:15 09.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Бурматов отправил официальные запросы в МВД и Генрокуратуру с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с животными в приюте "Пять звезд" в Иркутской области.

"Я здесь обращаюсь к Губернатору Иркутской области, МВД и прокуратуре с просьбой взять это дело на личный контроль. Совершено серьёзное, тяжёлое уголовное преступление. Здесь минимум две уголовные статьи. Жестокое обращение с животными (причём часть вторая, группа лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более животных), это пять лет лишения свободы. И нецелевое расходование бюджетных средств (поскольку умерщвление безнадзорных животных законодательно запрещено)" - написал депутат в своем Instagram.

Ранее с заявлением в региональную службу ветеринарии обратилась Общественный инспектор в сфере обращения с животными Елена Прадчук после проверки приюта "Пять звезд" села Карлук. На видео, снятом инспектором, были запечатлены мертвые собаки и щенки, которых женщина обнаружила во время посещения приюта.
На момент проверки в приюте находилось 187 собак и 29 щенков в возрасте 1-2 месяцев. Животные содержались в вольерах размером не более 2 квадратных метров, взрослые — до 8 особей, щенки — до 20. Собаки находились в неудовлетворительном состоянии, в крайней степени истощения и обезвоживания, у 80% особей заметны признаки заболеваний, сообщается на сайте Росприроднадзора.
Также по итогам проверки общественный инспектор подала заявление в правоохранительные органы.
Бездомная собака в приюте для животных - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 13:08
В России хотят ввести штрафы за жестокое обращение с животными
 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Владимир БурматовИркутская областьЖивотные
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД прокомментировал признание Баку вины за сбитый Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
22:39В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт
22:27СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты
22:17Эстония хочет стать наблюдателем в Арктическом совете
22:09Погибших при крушении Ми-24 пилотов представят к госнаградам Армении
Лента новостейМолния