https://ria.ru/20201109/blogersha-1583826529.html
Популярная блогерша погибла в 22 года
Популярная блогерша погибла в 22 года
Популярная бразильская YouTube-блогерша Аманда Матурана разбилась на мотоцикле, сообщает Daily Star. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T20:57
2020-11-09T20:57
2020-11-09T20:57
бразилия
в мире
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Популярная бразильская YouTube-блогерша Аманда Матурана разбилась на мотоцикле, сообщает Daily Star.Аманда разместила в своем инстаграме ролик с нелегальных мотогонок. Через несколько часов неизвестные вызвали полицию и участники мероприятия, в том числе и Аманда, попытались скрыться. Девушка превысила скорость во время погони, в результате чего потеряла управление над мотоциклом и разбилась. Блогерша получила несовместимые с жизнью травмы головы, шеи и грудной клетки. Она скончалась на месте.Полиция выясняет, была ли девушка в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента.У 22-летней Аманды было 70 тысяч подписчиков в ютубе. Она вела популярный блог о мотоциклах.
https://ria.ru/20201109/pevitsa-1583759165.html
бразилия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, в мире
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Популярная бразильская
YouTube-блогерша Аманда Матурана разбилась на мотоцикле, сообщает Daily Star
.
Аманда разместила в своем инстаграме ролик с нелегальных мотогонок. Через несколько часов неизвестные вызвали полицию и участники мероприятия, в том числе и Аманда, попытались скрыться. Девушка превысила скорость во время погони, в результате чего потеряла управление над мотоциклом и разбилась.
Блогерша получила несовместимые с жизнью травмы головы, шеи и грудной клетки. Она скончалась на месте.
Полиция выясняет, была ли девушка в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента.
У 22-летней Аманды было 70 тысяч подписчиков в ютубе. Она вела популярный блог о мотоциклах.