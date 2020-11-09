https://ria.ru/20201109/blogersha-1583826529.html

Популярная блогерша погибла в 22 года

Популярная блогерша погибла в 22 года

Популярная бразильская YouTube-блогерша Аманда Матурана разбилась на мотоцикле, сообщает Daily Star. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T20:57

2020-11-09T20:57

2020-11-09T20:57

бразилия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583825800_0:75:1080:683_1400x0_80_0_0_9dc9f3ccf0980ba3a1bccfcd5ecab199.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Популярная бразильская YouTube-блогерша Аманда Матурана разбилась на мотоцикле, сообщает Daily Star.Аманда разместила в своем инстаграме ролик с нелегальных мотогонок. Через несколько часов неизвестные вызвали полицию и участники мероприятия, в том числе и Аманда, попытались скрыться. Девушка превысила скорость во время погони, в результате чего потеряла управление над мотоциклом и разбилась. Блогерша получила несовместимые с жизнью травмы головы, шеи и грудной клетки. Она скончалась на месте.Полиция выясняет, была ли девушка в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента.У 22-летней Аманды было 70 тысяч подписчиков в ютубе. Она вела популярный блог о мотоциклах.

https://ria.ru/20201109/pevitsa-1583759165.html

бразилия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бразилия, в мире