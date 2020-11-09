Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/blogersha-1583826529.html
Популярная блогерша погибла в 22 года
Популярная блогерша погибла в 22 года
Популярная бразильская YouTube-блогерша Аманда Матурана разбилась на мотоцикле, сообщает Daily Star. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T20:57
2020-11-09T20:57
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583825800_0:75:1080:683_1400x0_80_0_0_9dc9f3ccf0980ba3a1bccfcd5ecab199.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Популярная бразильская YouTube-блогерша Аманда Матурана разбилась на мотоцикле, сообщает Daily Star.Аманда разместила в своем инстаграме ролик с нелегальных мотогонок. Через несколько часов неизвестные вызвали полицию и участники мероприятия, в том числе и Аманда, попытались скрыться. Девушка превысила скорость во время погони, в результате чего потеряла управление над мотоциклом и разбилась. Блогерша получила несовместимые с жизнью травмы головы, шеи и грудной клетки. Она скончалась на месте.Полиция выясняет, была ли девушка в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента.У 22-летней Аманды было 70 тысяч подписчиков в ютубе. Она вела популярный блог о мотоциклах.
https://ria.ru/20201109/pevitsa-1583759165.html
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583825800_0:75:1080:885_1400x0_80_0_0_ae15f26508c3f68c9d1260e3e2b4f2dd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бразилия, в мире

Популярная блогерша погибла в 22 года

20:57 09.11.2020
 
© Фото : @arthija/InstagramАманда Матурана
Аманда Матурана - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : @arthija/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Популярная бразильская YouTube-блогерша Аманда Матурана разбилась на мотоцикле, сообщает Daily Star.
Аманда разместила в своем инстаграме ролик с нелегальных мотогонок. Через несколько часов неизвестные вызвали полицию и участники мероприятия, в том числе и Аманда, попытались скрыться. Девушка превысила скорость во время погони, в результате чего потеряла управление над мотоциклом и разбилась.
Блогерша получила несовместимые с жизнью травмы головы, шеи и грудной клетки. Она скончалась на месте.
Полиция выясняет, была ли девушка в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента.
Лилия Сабирова - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
14:50
Российская певица заразилась коронавирусом и умерла при родах
У 22-летней Аманды было 70 тысяч подписчиков в ютубе. Она вела популярный блог о мотоциклах.
 
БразилияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД прокомментировал признание Баку вины за сбитый Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
22:39В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт
22:27СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты
22:17Эстония хочет стать наблюдателем в Арктическом совете
22:09Погибших при крушении Ми-24 пилотов представят к госнаградам Армении
Лента новостейМолния