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Путин рассказал о проблеме сирийских беженцев
Путин рассказал о проблеме сирийских беженцев
За пределами Сирии находятся более 6,5 миллионов беженцев, большинство из них трудоспособные граждане, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:47
2020-11-09T13:47
2020-11-09T13:47
война в сирии
башар асад
владимир путин
сирия
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За пределами Сирии находятся более 6,5 миллионов беженцев, большинство из них трудоспособные граждане, заявил президент РФ Владимир Путин."На сегодняшний день за пределами Сирии находится, к сожалению, более 6,5 миллионов беженцев. Подавляющее большинство из них трудоспособные граждане, которые могли бы и должны участвовать в восстановлении своей страны", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с лидером Сирии Башаром Асадом."Кроме того, их возвращение отвечает и внутренним интересам принимающих государств, прежде всего, соседей Сирии. Поскольку нагрузка на них достаточно серьезная, они вынуждены нести значительные расходы по временному размещению и обеспечению сирийцев", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20201109/siriya-1583739331.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
башар асад, владимир путин, сирия, в мире