https://ria.ru/20201109/belorussiya-1583840284.html

МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии

МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб считает необоснованной высылку двух британских дипломатов из Белоруссии. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T23:12

2020-11-09T23:12

2020-11-09T23:12

протесты в белоруссии

светлана тихановская

доминик рааб

александр лукашенко

великобритания

белоруссия

в мире

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ЛОНДОН, 9 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб считает необоснованной высылку двух британских дипломатов из Белоруссии.Ранее в эфире гостелеканала ОНТ пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз сообщил, что Белоруссия объявила персона нон грата двух британских дипломатов, работавших в стране, из-за деятельности, несовместимой со статусом дипломата. Речь идет о заместителе посла Великобритании в республике Лизе Тамвуд и военном атташе Тимоти Уайт Бойкотте."Высылка двух британских дипломатов из Белоруссии за законное наблюдение за протестами совершенно необоснована. Лукашенко не может скрыть давление на его собственный народ. Единственный путь: свободные и честные выборы, а также привлечение к ответственности всех, кто причастен к насилию против демонстрантов", - написал Рааб в Twitter в понедельник вечером.Как сообщил ОНТ, "по имеющимся данным, с мая этого года дипломаты не раз встречались с представителями оппозиционных, общественных, правозащитных организаций, а также неправительственных структур". В сюжете телеканала было подчеркнуто, что дипломаты были замечены в минувшее воскресенье в момент, когда наблюдали за акцией протеста оппозиции в центре белорусской столицы. По данным телеканала, дипломаты уже покинули Белоруссию.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/lukashenko--1577959459.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, доминик рааб, александр лукашенко, великобритания, белоруссия, в мире