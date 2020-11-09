https://ria.ru/20201109/belorussiya-1583827263.html
Белоруссия объявила двух британских дипломатов персонами нон грата
Белоруссия объявила двух британских дипломатов персонами нон грата
Белоруссия объявила персонами нон грата двух британских дипломатов, работавших в стране, сообщил в понедельник пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T21:02
2020-11-09T21:02
2020-11-09T21:34
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МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Белоруссия объявила персонами нон грата двух британских дипломатов, работавших в стране, сообщил в понедельник пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз."Ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании persona non grata", — сказал Глаз в эфире телеканала ОНТ.Он подчеркнул, что это вынужденное решение. "Указанное решение <...> принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц. Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми", — сказал пресс-секретарь МИД.Речь идет о военном атташе Уайте Бойкотте Тимоти и заместителе посла Тамвуд Лизе. "По данным правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов", — говорится в сюжете телеканала.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/raab-1583286365.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, белоруссия, в мире