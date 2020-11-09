https://ria.ru/20201109/belorussiya-1583827263.html

Белоруссия объявила двух британских дипломатов персонами нон грата

Белоруссия объявила двух британских дипломатов персонами нон грата

Белоруссия объявила персонами нон грата двух британских дипломатов, работавших в стране, сообщил в понедельник пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T21:02

2020-11-09T21:02

2020-11-09T21:34

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МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Белоруссия объявила персонами нон грата двух британских дипломатов, работавших в стране, сообщил в понедельник пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз."Ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании persona non grata", — сказал Глаз в эфире телеканала ОНТ.Он подчеркнул, что это вынужденное решение. "Указанное решение <...> принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц. Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми", — сказал пресс-секретарь МИД.Речь идет о военном атташе Уайте Бойкотте Тимоти и заместителе посла Тамвуд Лизе. "По данным правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов", — говорится в сюжете телеканала.

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/raab-1583286365.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, белоруссия, в мире