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Белоруссия объявила двух британских дипломатов персонами нон грата
Белоруссия объявила двух британских дипломатов персонами нон грата
Белоруссия объявила персонами нон грата двух британских дипломатов, работавших в стране, сообщил в понедельник пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T21:02
2020-11-09T21:34
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белоруссия
в мире
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МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Белоруссия объявила персонами нон грата двух британских дипломатов, работавших в стране, сообщил в понедельник пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз."Ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании persona non grata", — сказал Глаз в эфире телеканала ОНТ.Он подчеркнул, что это вынужденное решение. "Указанное решение &lt;...&gt; принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц. Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми", — сказал пресс-секретарь МИД.Речь идет о военном атташе Уайте Бойкотте Тимоти и заместителе посла Тамвуд Лизе. "По данным правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов", — говорится в сюжете телеканала.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/raab-1583286365.html
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великобритания, белоруссия, в мире

Белоруссия объявила двух британских дипломатов персонами нон грата

21:02 09.11.2020 (обновлено: 21:34 09.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Белоруссия объявила персонами нон грата двух британских дипломатов, работавших в стране, сообщил в понедельник пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
"Ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании persona non grata", — сказал Глаз в эфире телеканала ОНТ.
Он подчеркнул, что это вынужденное решение.
"Указанное решение <...> принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц. Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми", — сказал пресс-секретарь МИД.
Речь идет о военном атташе Уайте Бойкотте Тимоти и заместителе посла Тамвуд Лизе.
"По данным правоохранительных органов, эти люди собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов", — говорится в сюжете телеканала.
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