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Минск заявил Польше о преступной деятельности с ее территории
Минск заявил Польше о преступной деятельности с ее территории
Белорусский МИД заявил временному поверенному в делах посольства Польши в республике Мартину Войцеховскому о фактах организованной преступной деятельности с... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T18:19
2020-11-09T19:40
светлана тихановская
александр лукашенко
литва
польша
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Белорусский МИД заявил временному поверенному в делах посольства Польши в республике Мартину Войцеховскому о фактах организованной преступной деятельности с польской территории, которая причиняет ущерб общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."Девятого ноября 2020 года в МИД Беларуси проведена встреча с временным поверенным в делах посольства Польши в Беларуси Мартином Войцеховским. Обсуждены вопросы международных договоров между Республикой Беларусь и Республикой Польша", - говорится в сообщении пресс-службы.По ее данным, "белорусская сторона выразила озабоченность в связи с подтвержденными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши, которая причиняет ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Республике Беларусь"."Польской стороне адресован четкий призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению преступной деятельности на своей территории", - подчеркивается в сообщении.Там говорится, что на встрече особое внимание уделено исполнению двусторонних соглашений в сфере борьбы с преступностью, а также конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 года.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Сторонники оппозиции считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, которая после выборов выехала в Литву, и требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Некоторые представители белорусской оппозиции сейчас находятся на территории Польши.Кроме того, в Польше размещена редакция telegram-канала Nexta, который призывает к участию в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии. В конце октября суд Центрального района Минска признал Nexta-Live и его логотип Nexta экстремистскими материалами. Двое создателей канала объявлены Белоруссией в межгосударственный розыск, они признаны в Белоруссии обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков", "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный̆ порядок", а также в отношении них&nbsp; возбуждено уголовное дело "в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201105/lukashenko-1583185722.html
https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579055408.html
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581600797.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, литва, польша, минск, белоруссия, в мире

Минск заявил Польше о преступной деятельности с ее территории

18:19 09.11.2020 (обновлено: 19:40 09.11.2020)
 
© Фото : Официальный сайт Республики БеларусьЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : Официальный сайт Республики Беларусь
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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Белорусский МИД заявил временному поверенному в делах посольства Польши в республике Мартину Войцеховскому о фактах организованной преступной деятельности с польской территории, которая причиняет ущерб общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Девятого ноября 2020 года в МИД Беларуси проведена встреча с временным поверенным в делах посольства Польши в Беларуси Мартином Войцеховским. Обсуждены вопросы международных договоров между Республикой Беларусь и Республикой Польша", - говорится в сообщении пресс-службы.
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По ее данным, "белорусская сторона выразила озабоченность в связи с подтвержденными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши, которая причиняет ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Республике Беларусь".
"Польской стороне адресован четкий призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению преступной деятельности на своей территории", - подчеркивается в сообщении.
Там говорится, что на встрече особое внимание уделено исполнению двусторонних соглашений в сфере борьбы с преступностью, а также конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 года.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Сторонники оппозиции считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, которая после выборов выехала в Литву, и требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Некоторые представители белорусской оппозиции сейчас находятся на территории Польши.
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Кроме того, в Польше размещена редакция telegram-канала Nexta, который призывает к участию в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии. В конце октября суд Центрального района Минска признал Nexta-Live и его логотип Nexta экстремистскими материалами. Двое создателей канала объявлены Белоруссией в межгосударственный розыск, они признаны в Белоруссии обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков", "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный̆ порядок", а также в отношении них  возбуждено уголовное дело "в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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