Лавров назвал выводы докладчика ОБСЕ по Белоруссии политизированными
18:05 09.11.2020 (обновлено: 18:20 09.11.2020)
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил премьер-министру Албании и действующему председателю ОБСЕ Эди Раме, что выводы докладчика ОБСЕ по Белоруссии предвзятые и непрофессиональные, содержат недопустимые политизированные рекомендации, сообщает МИД РФ.
Уточняется, что разговор состоялся в понедельник по инициативе албанской стороны.
"При обсуждении ситуации в Белоруссии Сергей Лавров отметил, что запуск Московского механизма в отношении Минска еще больше ограничил возможности ОБСЕ конструктивно содействовать диалогу властей Белоруссии и оппозиции. Выводы докладчика Вольфганга Бенедека – предвзятые и непрофессиональные. Автор позволил себе недопустимые политизированные рекомендации, выходящие далеко за рамки полномочий и компетенции институтов и механизмов организации", - говорится в сообщении.
По мнению российской стороны, на этом примере стали еще более очевидны "двойные стандарты", которые разрушают доверие к ОБСЕ.
Стороны также обсудили вопросы подготовки к заседанию СМИД ОБСЕ в Тиране, которое пройдет 3-4 декабря в режиме видеоконференции, и перспективы работы организации в условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с пандемией.
Кроме того, состоялся обмен мнениями о путях преодоления институционального кризиса в ОБСЕ, возможностях для укрепления диалога и выхода на конструктивное взаимодействие в рамках объединительной повестки и безопасности, основанной на сотрудничестве.
В четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек представил доклад по предполагаемым нарушениям прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа в Белоруссии. ОБСЕ рекомендует белорусским властям отменить результаты президентских выборов в Белоруссии и организовать новые "на основе международных стандартов".