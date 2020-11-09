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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201109/belorussiya-1583801418.html
Лавров назвал выводы докладчика ОБСЕ по Белоруссии политизированными
Лавров назвал выводы докладчика ОБСЕ по Белоруссии политизированными
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил премьер-министру Албании и действующему председателю ОБСЕ Эди Раме, что выводы докладчика ОБСЕ по Белоруссии РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T18:05
2020-11-09T18:20
протесты в белоруссии
россия
обсе
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил премьер-министру Албании и действующему председателю ОБСЕ Эди Раме, что выводы докладчика ОБСЕ по Белоруссии предвзятые и непрофессиональные, содержат недопустимые политизированные рекомендации, сообщает МИД РФ.Уточняется, что разговор состоялся в понедельник по инициативе албанской стороны."При обсуждении ситуации в Белоруссии Сергей Лавров отметил, что запуск Московского механизма в отношении Минска еще больше ограничил возможности ОБСЕ конструктивно содействовать диалогу властей Белоруссии и оппозиции. Выводы докладчика Вольфганга Бенедека – предвзятые и непрофессиональные. Автор позволил себе недопустимые политизированные рекомендации, выходящие далеко за рамки полномочий и компетенции институтов и механизмов организации", - говорится в сообщении.По мнению российской стороны, на этом примере стали еще более очевидны "двойные стандарты", которые разрушают доверие к ОБСЕ.Стороны также обсудили вопросы подготовки к заседанию СМИД ОБСЕ в Тиране, которое пройдет 3-4 декабря в режиме видеоконференции, и перспективы работы организации в условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с пандемией.Кроме того, состоялся обмен мнениями о путях преодоления институционального кризиса в ОБСЕ, возможностях для укрепления диалога и выхода на конструктивное взаимодействие в рамках объединительной повестки и безопасности, основанной на сотрудничестве.В четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек представил доклад по предполагаемым нарушениям прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа в Белоруссии. ОБСЕ рекомендует белорусским властям отменить результаты президентских выборов в Белоруссии и организовать новые "на основе международных стандартов".
https://ria.ru/20201109/davlenie-1583800818.html
https://ria.ru/20201109/belorussiya-1583672606.html
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россия, обсе, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире

Лавров назвал выводы докладчика ОБСЕ по Белоруссии политизированными

18:05 09.11.2020 (обновлено: 18:20 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил премьер-министру Албании и действующему председателю ОБСЕ Эди Раме, что выводы докладчика ОБСЕ по Белоруссии предвзятые и непрофессиональные, содержат недопустимые политизированные рекомендации, сообщает МИД РФ.
Уточняется, что разговор состоялся в понедельник по инициативе албанской стороны.
"При обсуждении ситуации в Белоруссии Сергей Лавров отметил, что запуск Московского механизма в отношении Минска еще больше ограничил возможности ОБСЕ конструктивно содействовать диалогу властей Белоруссии и оппозиции. Выводы докладчика Вольфганга Бенедека – предвзятые и непрофессиональные. Автор позволил себе недопустимые политизированные рекомендации, выходящие далеко за рамки полномочий и компетенции институтов и механизмов организации", - говорится в сообщении.
По мнению российской стороны, на этом примере стали еще более очевидны "двойные стандарты", которые разрушают доверие к ОБСЕ.
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Стороны также обсудили вопросы подготовки к заседанию СМИД ОБСЕ в Тиране, которое пройдет 3-4 декабря в режиме видеоконференции, и перспективы работы организации в условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с пандемией.
Кроме того, состоялся обмен мнениями о путях преодоления институционального кризиса в ОБСЕ, возможностях для укрепления диалога и выхода на конструктивное взаимодействие в рамках объединительной повестки и безопасности, основанной на сотрудничестве.
В четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек представил доклад по предполагаемым нарушениям прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа в Белоруссии. ОБСЕ рекомендует белорусским властям отменить результаты президентских выборов в Белоруссии и организовать новые "на основе международных стандартов".
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Протесты в БелоруссииРоссияОБСЕСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БелоруссияВ мире
 
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