https://ria.ru/20201109/belorussiya-1583801418.html

Лавров назвал выводы докладчика ОБСЕ по Белоруссии политизированными

Лавров назвал выводы докладчика ОБСЕ по Белоруссии политизированными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил премьер-министру Албании и действующему председателю ОБСЕ Эди Раме, что выводы докладчика ОБСЕ по Белоруссии РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:05

2020-11-09T18:05

2020-11-09T18:20

протесты в белоруссии

россия

обсе

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581697424_0:0:3075:1731_1400x0_80_0_0_d7260af82bab6adb7700399796c49921.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил премьер-министру Албании и действующему председателю ОБСЕ Эди Раме, что выводы докладчика ОБСЕ по Белоруссии предвзятые и непрофессиональные, содержат недопустимые политизированные рекомендации, сообщает МИД РФ.Уточняется, что разговор состоялся в понедельник по инициативе албанской стороны."При обсуждении ситуации в Белоруссии Сергей Лавров отметил, что запуск Московского механизма в отношении Минска еще больше ограничил возможности ОБСЕ конструктивно содействовать диалогу властей Белоруссии и оппозиции. Выводы докладчика Вольфганга Бенедека – предвзятые и непрофессиональные. Автор позволил себе недопустимые политизированные рекомендации, выходящие далеко за рамки полномочий и компетенции институтов и механизмов организации", - говорится в сообщении.По мнению российской стороны, на этом примере стали еще более очевидны "двойные стандарты", которые разрушают доверие к ОБСЕ.Стороны также обсудили вопросы подготовки к заседанию СМИД ОБСЕ в Тиране, которое пройдет 3-4 декабря в режиме видеоконференции, и перспективы работы организации в условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с пандемией.Кроме того, состоялся обмен мнениями о путях преодоления институционального кризиса в ОБСЕ, возможностях для укрепления диалога и выхода на конструктивное взаимодействие в рамках объединительной повестки и безопасности, основанной на сотрудничестве.В четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек представил доклад по предполагаемым нарушениям прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа в Белоруссии. ОБСЕ рекомендует белорусским властям отменить результаты президентских выборов в Белоруссии и организовать новые "на основе международных стандартов".

https://ria.ru/20201109/davlenie-1583800818.html

https://ria.ru/20201109/belorussiya-1583672606.html

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире