Правозащитники: на протестах в Белоруссии задержали более тысячи человек
02:12 09.11.2020 (обновлено: 08:18 09.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции протеста "Марш народовластия" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии в воскресенье превысило тысячу человек, сообщается на сайте не зарегистрированного властями республики правозащитного центра "Весна".
По данным центра, в списке тех, о задержании которых к настоящему времени известно правозащитникам, 1039 человек, подавляющее большинство задержаны в Минске. Список продолжает обновляться по мере поступления новой информации, но уже правозащитниками зафиксировано самое большое количество задержаний во время традиционных воскресных маршей оппозиции. Больше людей задерживались только во время акций в первые дни после выборов в августе. МВД Белоруссии число задержанных по стране в воскресенье пока не сообщает.
Ранее оппозиция призвала провести в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии массовые акции протеста - "марш народовластия". В Минске основной точкой сбора протестующих была названа площадь Свободы в центре города, однако сторонники оппозиции не смогли там собраться, чтобы пройти маршем. Силовики провели ряд задержаний и преградили подходы к этому району.
Впоследствии протестующие пытались собраться в других местах в центре Минска, например у стелы "Минск - город-герой", на улице Кальварийской, проспекте Машерова, улице Богдановича, улице Немига. Но образовывавшиеся группы и колонны протестующих разгоняли силовики и блокировали дальнейшее передвижение. Позже группы оппозиции пытались собраться возле ТЦ "Рига" и на площади Бангалор, на улице Якуба Коласа, а также у метро "Пушкинская", но силовики разогнали протестующих и там.
Вечером в воскресенье в различных районах Минска продолжились локальные акции протеста, на которых также были задержания.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.