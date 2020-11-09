https://ria.ru/20201109/belorussiya-1583673266.html

Правозащитники: на протестах в Белоруссии задержали более тысячи человек

Правозащитники: на протестах в Белоруссии задержали более тысячи человек

Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии в воскресенье превысило тысячу человек, сообщается на сайте не зарегистрированного... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T02:12

2020-11-09T02:12

2020-11-09T08:18

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

весна

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии в воскресенье превысило тысячу человек, сообщается на сайте не зарегистрированного властями республики правозащитного центра "Весна".По данным центра, в списке тех, о задержании которых к настоящему времени известно правозащитникам, 1039 человек, подавляющее большинство задержаны в Минске. Список продолжает обновляться по мере поступления новой информации, но уже правозащитниками зафиксировано самое большое количество задержаний во время традиционных воскресных маршей оппозиции. Больше людей задерживались только во время акций в первые дни после выборов в августе. МВД Белоруссии число задержанных по стране в воскресенье пока не сообщает.Ранее оппозиция призвала провести в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии массовые акции протеста - "марш народовластия". В Минске основной точкой сбора протестующих была названа площадь Свободы в центре города, однако сторонники оппозиции не смогли там собраться, чтобы пройти маршем. Силовики провели ряд задержаний и преградили подходы к этому району. Впоследствии протестующие пытались собраться в других местах в центре Минска, например у стелы "Минск - город-герой", на улице Кальварийской, проспекте Машерова, улице Богдановича, улице Немига. Но образовывавшиеся группы и колонны протестующих разгоняли силовики и блокировали дальнейшее передвижение. Позже группы оппозиции пытались собраться возле ТЦ "Рига" и на площади Бангалор, на улице Якуба Коласа, а также у метро "Пушкинская", но силовики разогнали протестующих и там.Вечером в воскресенье в различных районах Минска продолжились локальные акции протеста, на которых также были задержания.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/zaderzhaniya-1583626683.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, весна, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире