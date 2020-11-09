Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201109/belorussiya-1583672606.html
Правозащитники сообщили о 800 задержанных на протестах в Белоруссии
Правозащитники сообщили о 800 задержанных на протестах в Белоруссии
Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии в воскресенье превысило 800, сообщается на сайте не зарегистрированного властями... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T01:37
2020-11-09T02:11
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583636562_0:269:2877:1887_1400x0_80_0_0_4e255bdcb3d69233c8f2d51a3ecd6256.jpg
МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии в воскресенье превысило 800, сообщается на сайте не зарегистрированного властями республики правозащитного центра "Весна".В частности, по данным центра, в списке задержанных к настоящему времени 810 человек, подавляющее большинство в Минске. Список продолжает обновляться по мере поступления новой информации. МВД Белоруссии число задержанных по стране пока не приводит.Ранее оппозиция призвала провести в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии массовые акции протеста - "марш народовластия". В Минске основной точкой сбора протестующих была названа площадь Свободы в центре города, однако сторонники оппозиции не смогли там собраться, чтобы пройти маршем. Силовики провели ряд задержаний и преградили подходы к этому району. Впоследствии протестующие пытались собраться в других местах в центре Минска, например у стелы "Минск - город-герой", на улице Кальварийской, проспекте Машерова, улице Богдановича, улице Немига. Но образовывавшиеся группы и колонны протестующих разгоняли силовики и блокировали дальнейшее передвижение. Позже группы оппозиции пытались собраться возле ТЦ "Рига" и на площади Бангалор, на улице Якуба Коласа, а также у метро "Пушкинская", но силовики разогнали протестующих.Вечером в воскресенье в различных районах Минска продолжились локальные акции протеста, на которых также были задержания.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/zaderzhaniya-1583626683.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583636562_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_d6901f692e5f2d121c8f0a1c98796481.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Правозащитники сообщили о 800 задержанных на протестах в Белоруссии

01:37 09.11.2020 (обновлено: 02:11 09.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции протеста "Марш народовластия" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции протеста Марш народовластия в Минске - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии в воскресенье превысило 800, сообщается на сайте не зарегистрированного властями республики правозащитного центра "Весна".
В частности, по данным центра, в списке задержанных к настоящему времени 810 человек, подавляющее большинство в Минске. Список продолжает обновляться по мере поступления новой информации. МВД Белоруссии число задержанных по стране пока не приводит.
Ранее оппозиция призвала провести в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии массовые акции протеста - "марш народовластия". В Минске основной точкой сбора протестующих была названа площадь Свободы в центре города, однако сторонники оппозиции не смогли там собраться, чтобы пройти маршем. Силовики провели ряд задержаний и преградили подходы к этому району. Впоследствии протестующие пытались собраться в других местах в центре Минска, например у стелы "Минск - город-герой", на улице Кальварийской, проспекте Машерова, улице Богдановича, улице Немига. Но образовывавшиеся группы и колонны протестующих разгоняли силовики и блокировали дальнейшее передвижение. Позже группы оппозиции пытались собраться возле ТЦ "Рига" и на площади Бангалор, на улице Якуба Коласа, а также у метро "Пушкинская", но силовики разогнали протестующих.
Вечером в воскресенье в различных районах Минска продолжились локальные акции протеста, на которых также были задержания.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают участников несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
Вчера, 16:30
СМИ: в Минске задержали "Мисс Белоруссии" и олимпийского призера
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД прокомментировал признание Баку вины за сбитый Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
22:39В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт
22:27СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты
22:17Эстония хочет стать наблюдателем в Арктическом совете
22:09Погибших при крушении Ми-24 пилотов представят к госнаградам Армении
Лента новостейМолния