https://ria.ru/20201109/azerbaydzhan-1583842502.html

Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом

Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что начала расследование в связи с ЧП с российским вертолетом Ми-24. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T23:47

2020-11-09T23:47

2020-11-09T23:47

крушение российского вертолета в армении

генпрокуратура азербайджана

ми-24

армения

в мире

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БАКУ, 9 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что начала расследование в связи с ЧП с российским вертолетом Ми-24.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации."Генпрокуратура Азербайджана приступила к немедленному расследованию инцидента, связанного со сбитым 9 ноября, в 18.30 (17.30 мск) на нахичеванском направлении армяно-азербайджанской границы вертолетом Ми-24, принадлежащим России. В зависимости от результата будет обеспечено принятие законного и объективного решения. В связи с указанным вопросом генеральная прокуратура Азербайджанской республики выражает глубокое сожаление и соболезнования семьям погибших членов экипажа, желает скорейшего выздоровления пострадавших", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры оцепления российских пограничников и армянских полицейских на месте падения вертолета В сотне метров от места падения стоит оцепление из российских пограничников и армянских полицейских. "Перед ним собрались журналисты. Их не пропускают к месту инцидента, где работают специалисты". 2020-11-09T23:47 true PT1M28S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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