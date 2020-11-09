https://ria.ru/20201109/avtomobili-1583777530.html
Тюменская скорая помощь получила 13 новых автомобилей
Тюменская скорая помощь получила 13 новых автомобилей
Тюменская станция скорой медицинской помощи получила 13 специализированных автомобилей; ключи водителям вручил губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:18
2020-11-09T16:18
2020-11-09T16:18
тюменская область
александр моор
здоровье - общество
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 9 ноя — РИА Новости. Тюменская станция скорой медицинской помощи получила 13 специализированных автомобилей; ключи водителям вручил губернатор Тюменской области Александр Моор.Новые "скорые" оснащены самым современным оборудованием для оказания экстренной медпомощи."Мы продолжаем и будем продолжать обновление автопарка скорой помощи. Ведь от ритмичной работы системы здравоохранения зависят жизни и здоровье людей. Особенно это важно сейчас, в период пандемии, когда врачи испытывают колоссальную нагрузку. Мы и дальше будем помогать нашим медикам работать быстро и эффективно", - привели в пресс-службе губернатора слова Моора.В ноябре Тюменская область получит еще 33 машины скорой помощи, которые будут направлены в сельские районы, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20201022/gospital-1580978238.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, здоровье - общество, тюменская область