https://ria.ru/20201109/armeniya-1583841457.html
В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
Прокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с уничтожением российского Ми-24 азербайджанскими ВС, сообщили в понедельник в пресс-службе генпрокуратуры... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T23:30
2020-11-09T23:30
2020-11-09T23:49
ми-24
азербайджан
крушение российского вертолета в армении
генеральная прокуратура рф
армения
происшествия
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ЕРЕВАН, 9 ноя – РИА Новости. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с уничтожением российского Ми-24 азербайджанскими ВС, сообщили в понедельник в пресс-службе генпрокуратуры страны.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.В сообщении Генпрокуратуры Армении отмечается, 9 ноября примерно в 17.30 мск ВС Азербайджана поразили из ракетного комплекса вертолет вооруженных сил России Ми-24 с российскими опознавательными знаками, осуществлявший полет над селом Ерасх."По данному факту в отделе центральной военной прокуратуры Армении… возбуждено дело по статьям "убийство двух или более лиц, опасным для жизни многих способом по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма" и "развязывание или ведение агрессивной войны". Дело передано Следственному комитету Армении", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры.
https://ria.ru/20201109/vertolet-1583830002.html
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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Кадры оцепления российских пограничников и армянских полицейских на месте падения вертолета
В сотне метров от места падения стоит оцепление из российских пограничников и армянских полицейских. "Перед ним собрались журналисты. Их не пропускают к месту инцидента, где работают специалисты".
2020-11-09T23:30
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Кадры крушения вертолета российских ВКС в Армении
В результате падения российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, сообщает Минобороны РФ.
2020-11-09T23:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ми-24, азербайджан, крушение российского вертолета в армении, генеральная прокуратура рф, армения, происшествия