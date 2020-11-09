Президент Армении поздравил Байдена с победой на выборах в США
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
ЕРЕВАН, 9 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян поздравил Джо Байдена с избранием президентом США и выразил уверенность, что благодаря предстоящей совместной работе удастся еще больше укрепить связи между двумя странами.
В США 3 ноября прошли выборы президента. Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Ряд глав государств и высокопоставленных политиков уже поздравили Байдена с победой на выборах, хотя официальные итоги еще не подведены.
"Сердечно поздравляю вас с историческим избранием 46-м президентом Соединенных Штатов. Ваша самая искренняя цель - обеспечить единство и стабильность в стране - будет прекрасным примером для всего мира", - говорится в поздравительном послании, текст которого размещен на странице администрации Саркисяна в Facebook.
В поздравлении, адресованном Камале Харрис, которая в случае победы Байдена займет пост вице-президента, отмечается, что она "вдохновила не только американцев, но и всех во всем мире".
"Президент Армении выразил уверенность, что благодаря предстоящей совместной работе удастся еще больше укрепить связи между двумя странами", - заявили в пресс-службе.