https://ria.ru/20201109/armeniya-1583738459.html

Президент Армении поздравил Байдена с победой на выборах в США

Президент Армении поздравил Байдена с победой на выборах в США

Президент Армении Армен Саркисян поздравил Джо Байдена с избранием президентом США и выразил уверенность, что благодаря предстоящей совместной работе удастся... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:30

2020-11-09T13:30

2020-11-09T13:30

выборы президента сша — 2020

армен саркисян

дональд трамп

джо байден

сша

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 9 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян поздравил Джо Байдена с избранием президентом США и выразил уверенность, что благодаря предстоящей совместной работе удастся еще больше укрепить связи между двумя странами.В США 3 ноября прошли выборы президента. Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Ряд глав государств и высокопоставленных политиков уже поздравили Байдена с победой на выборах, хотя официальные итоги еще не подведены."Сердечно поздравляю вас с историческим избранием 46-м президентом Соединенных Штатов. Ваша самая искренняя цель - обеспечить единство и стабильность в стране - будет прекрасным примером для всего мира", - говорится в поздравительном послании, текст которого размещен на странице администрации Саркисяна в Facebook.В поздравлении, адресованном Камале Харрис, которая в случае победы Байдена займет пост вице-президента, отмечается, что она "вдохновила не только американцев, но и всех во всем мире"."Президент Армении выразил уверенность, что благодаря предстоящей совместной работе удастся еще больше укрепить связи между двумя странами", - заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201109/problema-1583688750.html

https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен саркисян, дональд трамп, джо байден, сша, армения, в мире