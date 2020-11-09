Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201109/armeniya-1583738459.html
Президент Армении поздравил Байдена с победой на выборах в США
Президент Армении поздравил Байдена с победой на выборах в США
Президент Армении Армен Саркисян поздравил Джо Байдена с избранием президентом США и выразил уверенность, что благодаря предстоящей совместной работе удастся... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:30
2020-11-09T13:30
выборы президента сша — 2020
армен саркисян
дональд трамп
джо байден
сша
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152461/51/1524615105_0:0:2742:1542_1400x0_80_0_0_57763be6a1fbc471e4e2d4f421ba2ca9.jpg
ЕРЕВАН, 9 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян поздравил Джо Байдена с избранием президентом США и выразил уверенность, что благодаря предстоящей совместной работе удастся еще больше укрепить связи между двумя странами.В США 3 ноября прошли выборы президента. Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Ряд глав государств и высокопоставленных политиков уже поздравили Байдена с победой на выборах, хотя официальные итоги еще не подведены."Сердечно поздравляю вас с историческим избранием 46-м президентом Соединенных Штатов. Ваша самая искренняя цель - обеспечить единство и стабильность в стране - будет прекрасным примером для всего мира", - говорится в поздравительном послании, текст которого размещен на странице администрации Саркисяна в Facebook.В поздравлении, адресованном Камале Харрис, которая в случае победы Байдена займет пост вице-президента, отмечается, что она "вдохновила не только американцев, но и всех во всем мире"."Президент Армении выразил уверенность, что благодаря предстоящей совместной работе удастся еще больше укрепить связи между двумя странами", - заявили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201109/problema-1583688750.html
https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html
сша
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152461/51/1524615105_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e9ae6a2579f24c66b6d1c33ac03df55a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армен саркисян, дональд трамп, джо байден, сша, армения, в мире

Президент Армении поздравил Байдена с победой на выборах в США

13:30 09.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян поздравил Джо Байдена с избранием президентом США и выразил уверенность, что благодаря предстоящей совместной работе удастся еще больше укрепить связи между двумя странами.
В США 3 ноября прошли выборы президента. Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своем избрании президентом США в субботу, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Ряд глав государств и высокопоставленных политиков уже поздравили Байдена с победой на выборах, хотя официальные итоги еще не подведены.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 09:56Выборы президента США — 2020
FT назвала главную проблему для Байдена после вступления в должность
"Сердечно поздравляю вас с историческим избранием 46-м президентом Соединенных Штатов. Ваша самая искренняя цель - обеспечить единство и стабильность в стране - будет прекрасным примером для всего мира", - говорится в поздравительном послании, текст которого размещен на странице администрации Саркисяна в Facebook.
В поздравлении, адресованном Камале Харрис, которая в случае победы Байдена займет пост вице-президента, отмечается, что она "вдохновила не только американцев, но и всех во всем мире".
"Президент Армении выразил уверенность, что благодаря предстоящей совместной работе удастся еще больше укрепить связи между двумя странами", - заявили в пресс-службе.
Люди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 08:00Выборы президента США — 2020
Итог выборов в США: проиграло большинство
 
Выборы президента США — 2020Армен СаркисянДональд ТрампДжо БайденСШААрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД прокомментировал признание Баку вины за сбитый Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
22:39В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт
22:27СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты
22:17Эстония хочет стать наблюдателем в Арктическом совете
22:09Погибших при крушении Ми-24 пилотов представят к госнаградам Армении
Лента новостейМолния