Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым
11:05 09.11.2020 (обновлено: 15:36 09.11.2020)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на копию заявления о расторжения брака.
Как рассказал телеканалу адвокат продюсера Вадим Горжанкин, о подаче заявления в суд он узнал от защитника артистки Юлии Вербицкой-Линник.
"Для Бари Каримовича эта новость стала неожиданной. В настоящее время он определяется со своей позицией, которая будет озвучена позже", — сказал юрист.
По словам Вербицкой-Линник, "последней каплей" стали публикации Алибасова о новой помощнице и вызывающие фото и видео с ней.
12 октября, 14:44ШоубизСуд обязал Алибасова вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились осенью 2018 года. Для супругов этот брак стал не первым: музыкант ранее был женат пять раз, актриса замужем — шесть.
Конфликт между ними произошел из-за квартиры в Новой Москве. Спор разгорелся после того, как артистка подарила мужу эту квартиру, не понимая, как утверждает ее защита, какой договор она подписывает. Алибасов переписал жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря. В октябре Троицкий районный суд Москвы постановил, что продюсер должен вернуть квартиру супруге.