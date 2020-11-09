https://ria.ru/20201109/alibasov-1583703004.html

Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым

Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на копию заявления о расторжения брака. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:05

2020-11-09T11:05

2020-11-09T15:36

шоубиз

бари алибасов

знаменитости

лидия федосеева-шукшина

москва

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на копию заявления о расторжения брака.Как рассказал телеканалу адвокат продюсера Вадим Горжанкин, о подаче заявления в суд он узнал от защитника артистки Юлии Вербицкой-Линник.По словам Вербицкой-Линник, "последней каплей" стали публикации Алибасова о новой помощнице и вызывающие фото и видео с ней.Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились осенью 2018 года. Для супругов этот брак стал не первым: музыкант ранее был женат пять раз, актриса замужем — шесть.Конфликт между ними произошел из-за квартиры в Новой Москве. Спор разгорелся после того, как артистка подарила мужу эту квартиру, не понимая, как утверждает ее защита, какой договор она подписывает. Алибасов переписал жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря. В октябре Троицкий районный суд Москвы постановил, что продюсер должен вернуть квартиру супруге.

https://ria.ru/20201012/alibasov-1579416592.html

https://ria.ru/20201014/alibasov-1579728409.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бари алибасов, знаменитости, лидия федосеева-шукшина, москва