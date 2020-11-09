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Шоубиз
https://ria.ru/20201109/alibasov-1583703004.html
Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым
Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на копию заявления о расторжения брака. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:05
2020-11-09T15:36
шоубиз
бари алибасов
знаменитости
лидия федосеева-шукшина
москва
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на копию заявления о расторжения брака.Как рассказал телеканалу адвокат продюсера Вадим Горжанкин, о подаче заявления в суд он узнал от защитника артистки Юлии Вербицкой-Линник.По словам Вербицкой-Линник, "последней каплей" стали публикации Алибасова о новой помощнице и вызывающие фото и видео с ней.Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились осенью 2018 года. Для супругов этот брак стал не первым: музыкант ранее был женат пять раз, актриса замужем — шесть.Конфликт между ними произошел из-за квартиры в Новой Москве. Спор разгорелся после того, как артистка подарила мужу эту квартиру, не понимая, как утверждает ее защита, какой договор она подписывает. Алибасов переписал жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря. В октябре Троицкий районный суд Москвы постановил, что продюсер должен вернуть квартиру супруге.
https://ria.ru/20201012/alibasov-1579416592.html
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бари алибасов, знаменитости, лидия федосеева-шукшина, москва

Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым

11:05 09.11.2020 (обновлено: 15:36 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на копию заявления о расторжения брака.
Как рассказал телеканалу адвокат продюсера Вадим Горжанкин, о подаче заявления в суд он узнал от защитника артистки Юлии Вербицкой-Линник.

"Для Бари Каримовича эта новость стала неожиданной. В настоящее время он определяется со своей позицией, которая будет озвучена позже", — сказал юрист.

По словам Вербицкой-Линник, "последней каплей" стали публикации Алибасова о новой помощнице и вызывающие фото и видео с ней.
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Суд обязал Алибасова вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились осенью 2018 года. Для супругов этот брак стал не первым: музыкант ранее был женат пять раз, актриса замужем — шесть.
Конфликт между ними произошел из-за квартиры в Новой Москве. Спор разгорелся после того, как артистка подарила мужу эту квартиру, не понимая, как утверждает ее защита, какой договор она подписывает. Алибасов переписал жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря. В октябре Троицкий районный суд Москвы постановил, что продюсер должен вернуть квартиру супруге.
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ШоубизБари АлибасовЗнаменитостиЛидия Федосеева-ШукшинаМосква
 
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