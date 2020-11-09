https://ria.ru/20201109/alfa-bank-1583804559.html

Альфа-банк предоставит "ЭФКО" $70 млн на пополнение оборотных средств

Альфа-банк предоставит "ЭФКО" $70 млн на пополнение оборотных средств

Альфа-банк и ГК "ЭФКО" - одна из крупнейших компаний пищевой промышленности России - заключили кредитное соглашение об открытии двухлетней возобновляемой... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:27

2020-11-09T18:27

2020-11-09T18:27

альфа-банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Альфа-банк и ГК "ЭФКО" - одна из крупнейших компаний пищевой промышленности России - заключили кредитное соглашение об открытии двухлетней возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в 70 миллионов долларов, средства будут направлены на пополнение оборотных средств, сообщается на сайте кредитной организации."Финансирование предоставляется под страховое покрытие экспортного страхового агентства России (ЭКСАР) с целью поддержки российского несырьевого экспорта. Страхование дает необходимую защиту кредитных рисков банка и позволяет реализовать сделку на привлекательных условиях без дополнительного обеспечения со стороны "ЭФКО". В качестве залога выступает дебиторская задолженность компании по ее экспортным контрактам", - говорится в сообщении.Предоставленная Альфа-банком кредитная линия обеспечит необходимый компании объем ликвидности и окажет поддержку исполнению ее экспортных контрактов, отметил директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-банка Андрей Чулак, слова которого приводятся в сообщении."В соответствии с "майским указом" президента РФ об увеличении несырьевого экспорта мы будем наращивать поставки за границу растительного масла, шрота и брендовой продукции, в том числе, благодаря выходу на новые рынки Северной Африки и Ближнего Востока и росту объемов продаж в Китае, Афганистане и странах СНГ. Финансирование Альфа-банка окажет поддержку реализации наших планов и позволит повысить конкурентоспобность компании на внешних рынках", - прокомментировал заем финдиректор "УК ЭФКО" Павел Мезенов."ЭФКО" входит в число крупнейших компаний пищевой промышленности РФ и является крупнейшим масложировым холдингом на рынке стран Евразийского экономического союза. Основные виды деятельности группы - переработка масличных культур, производство специализированных жиров и маргаринов, бутилированного масла, майонеза, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции. География экспорта ГК "ЭФКО" включает в себя более 50 стран мира.

https://ria.ru/20201103/prilozhenie-1582869465.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альфа-банк, новости компаний - экономика