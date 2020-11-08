https://ria.ru/20201108/zemletryasenie-1583655969.html
Число жертв землетрясения в Турции достигло 115
Число жертв землетрясения в Турции достигло 115
Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 115, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T20:57
2020-11-08T20:57
2020-11-08T20:57
землетрясение в эгейском море
эгейское море
измир (провинция)
турция
в мире
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АНКАРА, 8 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 115, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 114 погибших и 1035 пострадавших."Число погибших в результате землетрясения достигло 115, 23 раненых продолжают лечение в больницах", - говорится в сообщении.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
https://ria.ru/20201104/zemletryasenie-1582982320.html
эгейское море
измир (провинция)
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире