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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/yaponiya-1583587098.html
Японский ресторан включил в меню "Байден-бургер"
Японский ресторан включил в меню "Байден-бургер"
Известный своими "президентскими" бургерами ресторан Tsunami близ американской военно-морской базы Йокосука в японской префектуре Канагава начал подавать... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T09:10
2020-11-08T09:10
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
япония
сша
в мире
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ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Известный своими "президентскими" бургерами ресторан Tsunami близ американской военно-морской базы Йокосука в японской префектуре Канагава начал подавать "Байден-бургер", названный в честь кандидата в президенты США Джо Байдена.Обсуждение возможного пополнения в меню знаменитого ресторана развернулось на следующий день после дня выборов. Пользователи социальных сетей публиковали фотографии витрины ресторана, в которой на тот момент помимо классических бургеров были также представлены лишь "Обама-бургер" и "Трамп-бургер", и задавались вопросом, появится ли среди них "Байден".По данным японских СМИ, продажи "Байден-бургер" весом 600 граммов стартовали в пятницу, 6 ноября, несмотря на то, подсчет голосов все еще велся. В состав нового бургера входит мягкий сыр "Филадельфия" и картофельные чипсы, крупнейший американский производитель которых находится именно в Пенсильвании, откуда родом Джо Байден. Стоимость новинки составляет 1980 иен, или около 18 долларов.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201108/biden-1583579072.html
япония
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РИА Новости
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РИА Новости
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Обращение Джо Байдена: "Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку"
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что еще не готов объявить о победе на выборах, однако ему уже ясно, что он выигрывает. По его мнению, ему удастся получить больше 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания. "Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. ...&gt; Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков", — сказал Байден.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дональд трамп, джо байден, япония, сша, в мире

Японский ресторан включил в меню "Байден-бургер"

09:10 08.11.2020
 
© Flickr / POHANМорской порт Йокосука
Морской порт Йокосука - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Flickr / POHAN
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Известный своими "президентскими" бургерами ресторан Tsunami близ американской военно-морской базы Йокосука в японской префектуре Канагава начал подавать "Байден-бургер", названный в честь кандидата в президенты США Джо Байдена.
Обсуждение возможного пополнения в меню знаменитого ресторана развернулось на следующий день после дня выборов. Пользователи социальных сетей публиковали фотографии витрины ресторана, в которой на тот момент помимо классических бургеров были также представлены лишь "Обама-бургер" и "Трамп-бургер", и задавались вопросом, появится ли среди них "Байден".
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Питтсбурге, Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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По данным японских СМИ, продажи "Байден-бургер" весом 600 граммов стартовали в пятницу, 6 ноября, несмотря на то, подсчет голосов все еще велся. В состав нового бургера входит мягкий сыр "Филадельфия" и картофельные чипсы, крупнейший американский производитель которых находится именно в Пенсильвании, откуда родом Джо Байден. Стоимость новинки составляет 1980 иен, или около 18 долларов.
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.
Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденЯпонияСШАВ мире
 
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