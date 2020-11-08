https://ria.ru/20201108/yaponiya-1583587098.html

Японский ресторан включил в меню "Байден-бургер"

Японский ресторан включил в меню "Байден-бургер"

Известный своими "президентскими" бургерами ресторан Tsunami близ американской военно-морской базы Йокосука в японской префектуре Канагава начал подавать... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T09:10

2020-11-08T09:10

2020-11-08T09:10

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

япония

сша

в мире

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ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Известный своими "президентскими" бургерами ресторан Tsunami близ американской военно-морской базы Йокосука в японской префектуре Канагава начал подавать "Байден-бургер", названный в честь кандидата в президенты США Джо Байдена.Обсуждение возможного пополнения в меню знаменитого ресторана развернулось на следующий день после дня выборов. Пользователи социальных сетей публиковали фотографии витрины ресторана, в которой на тот момент помимо классических бургеров были также представлены лишь "Обама-бургер" и "Трамп-бургер", и задавались вопросом, появится ли среди них "Байден".По данным японских СМИ, продажи "Байден-бургер" весом 600 граммов стартовали в пятницу, 6 ноября, несмотря на то, подсчет голосов все еще велся. В состав нового бургера входит мягкий сыр "Филадельфия" и картофельные чипсы, крупнейший американский производитель которых находится именно в Пенсильвании, откуда родом Джо Байден. Стоимость новинки составляет 1980 иен, или около 18 долларов.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201108/biden-1583579072.html

япония

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обращение Джо Байдена: "Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку" Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что еще не готов объявить о победе на выборах, однако ему уже ясно, что он выигрывает. По его мнению, ему удастся получить больше 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания. "Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. ...> Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков", — сказал Байден. 2020-11-08T09:10 true PT7M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, япония, сша, в мире