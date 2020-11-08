Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:02 08.11.2020 (обновлено: 00:08 08.11.2020)
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп проиграет, за несколькими исключениями, суды по пересчету результатов голосования на выборах в США, считает глава Россотрудничества, журналист-международник Евгений Примаков.
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Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
"Самое интересное в США начинается только сейчас. И я даже не про суды, которые Трамп проиграет за несколькими незначительными исключениями - потому что даже республиканский на две трети Верховный суд США никогда не осмелится поставить под сомнение святая святых - избирательную систему и выборы, какими бы кривыми и косыми они бы не были", - написал Примаков в своем Telegram-канале.
По мнению Примакова, в США сейчас предстоит борьба за места в новой администрации и "требования оплаты счетов за уступки во время кампании... а также всё, что ожидается по "расчистке наследия Трампа" - ведь вовсе не всё будет пересмотрено, но месть "за испуг" длиной в 4 года будет ожесточённой".
"Не стоит думать, что американцы - неэмоциональные прагматики, это очень эмоциональные люди, которые большое внимание обращают на вопросы престижа, помнят унижение, любят и умеют "поквитаться". А эмоциональный накал за эти четыре года президентства Трампа, а до него - полгода тех ещё выборов был очень сильный. Так что будет интересно", - отметил Примаков.