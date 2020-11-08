https://ria.ru/20201108/vybory-1583568203.html

Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде

Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде

Действующий президент США Дональд Трамп проиграет, за несколькими исключениями, суды по пересчету результатов голосования на выборах в США, считает глава... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T00:02

2020-11-08T00:02

2020-11-08T00:08

выборы президента сша — 2020

россия

дональд трамп

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

евгений примаков

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп проиграет, за несколькими исключениями, суды по пересчету результатов голосования на выборах в США, считает глава Россотрудничества, журналист-международник Евгений Примаков.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.По мнению Примакова, в США сейчас предстоит борьба за места в новой администрации и "требования оплаты счетов за уступки во время кампании... а также всё, что ожидается по "расчистке наследия Трампа" - ведь вовсе не всё будет пересмотрено, но месть "за испуг" длиной в 4 года будет ожесточённой"."Не стоит думать, что американцы - неэмоциональные прагматики, это очень эмоциональные люди, которые большое внимание обращают на вопросы престижа, помнят унижение, любят и умеют "поквитаться". А эмоциональный накал за эти четыре года президентства Трампа, а до него - полгода тех ещё выборов был очень сильный. Так что будет интересно", - отметил Примаков.

https://ria.ru/20201107/bayden-1583565661.html

россия

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков, москва, сша, в мире