https://ria.ru/20201108/ubiystvo-1583595839.html

Прокуратура сообщила подробности убийства двух женщин в Подмосковье

Прокуратура сообщила подробности убийства двух женщин в Подмосковье

К убийству двух женщин и ранению ребёнка в Солнечногорске может быть причастен работавший у семьи мигрант, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T10:33

2020-11-08T10:33

2020-11-08T13:33

московская область (подмосковье)

солнечногорск

происшествия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. К убийству двух женщин и ранению ребёнка в Солнечногорске может быть причастен работавший у семьи мигрант, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.Ранее в следственном комитете сообщили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений. Ребенка госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве."Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела по ч.2 ст. 105 УК РФ об убийстве двух женщин в одном из садовых товариществ Солнечногорского городского округа. По предварительным данным, к совершению преступления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме у потерпевших", - говорится в сообщении.Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжали исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев и Солнечногорский городской прокурор Артём Шишов.В связи с произошедшим прокуратура области поручила провести проверку на предмет исполнения миграционного законодательства.

https://ria.ru/20201108/ubiystvo-1583586652.html

https://ria.ru/20201107/ubiystvo-1583495163.html

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солнечногорск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места убийства двух женщин в Московской области В Московской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух женщин. 2020-11-08T10:33 true PT0M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), солнечногорск, происшествия