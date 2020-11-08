Прокуратура сообщила подробности убийства двух женщин в Подмосковье
10:33 08.11.2020 (обновлено: 13:33 08.11.2020)
© Фото : Главное следственное управление СК РФ по Московской областиОперативно-следственные действия на месте убийства двух женщин в Солнечногорске
Оперативно-следственные действия на месте убийства двух женщин в Солнечногорске
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. К убийству двух женщин и ранению ребёнка в Солнечногорске может быть причастен работавший у семьи мигрант, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Ранее в следственном комитете сообщили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений. Ребенка госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела по ч.2 ст. 105 УК РФ об убийстве двух женщин в одном из садовых товариществ Солнечногорского городского округа. По предварительным данным, к совершению преступления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме у потерпевших", - говорится в сообщении.
Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжали исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев и Солнечногорский городской прокурор Артём Шишов.
В связи с произошедшим прокуратура области поручила провести проверку на предмет исполнения миграционного законодательства.