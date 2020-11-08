https://ria.ru/20201108/turtsiya-1583655452.html

В Турции зафиксировали наибольший с апреля прирост случаев COVID-19

В Турции зафиксировали наибольший с апреля прирост случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2516, это наибольший показатель с конца апреля, свидетельствуют данные минздрава... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T20:59

2020-11-08T20:59

2020-11-08T20:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

турция

в мире

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АНКАРА, 8 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2516, это наибольший показатель с конца апреля, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за шесть последних месяцев число выявленных заражений и смертей от коронавируса в сутки."Сегодня выявлено 2516 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 395 255. Умерли 84 больных, всего умерших - 10 887. В тяжелом состоянии находятся 2740 больных. Вылечились сегодня 2018 пациентов всего - 338 239", - говорится в сводке турецкого минздрава.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583647725.html

турция

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире