https://ria.ru/20201108/turtsiya-1583655452.html
В Турции зафиксировали наибольший с апреля прирост случаев COVID-19
В Турции зафиксировали наибольший с апреля прирост случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2516, это наибольший показатель с конца апреля, свидетельствуют данные минздрава... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T20:59
2020-11-08T20:59
2020-11-08T20:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
турция
в мире
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АНКАРА, 8 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2516, это наибольший показатель с конца апреля, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за шесть последних месяцев число выявленных заражений и смертей от коронавируса в сутки."Сегодня выявлено 2516 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 395 255. Умерли 84 больных, всего умерших - 10 887. В тяжелом состоянии находятся 2740 больных. Вылечились сегодня 2018 пациентов всего - 338 239", - говорится в сводке турецкого минздрава.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583647725.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире