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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/turtsiya-1583612692.html
Турция рассчитывает на прекращение поддержки террористов со стороны США
Турция рассчитывает на прекращение поддержки террористов со стороны США
Турция надеется, что новая администрация США "прекратит поддержку террористических организаций", в том числе в Сирии, заявил вице-президент республики Фуат... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T13:44
2020-11-08T13:44
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
турция
сша
в мире
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция надеется, что новая администрация США "прекратит поддержку террористических организаций", в том числе в Сирии, заявил вице-президент республики Фуат Октай.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Ранее Турция неоднократно обвиняла США в поддержке запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана и связанных с ней сил самообороны сирийских курдов."Мы надеемся, что Америка прекратит работать с террористическими организациями… Сейчас она действует совместно с террористическими организациями в Сирии. Как только мы видим угрозу, мы сначала пытаемся вести переговоры, а потом делаем то, что нужно… Мы видим по предвыборным декларациям Байдена, что деятельность, начатая в предыдущий период, может продолжаться. После его вступления в должность это станет более определенным, нужно внимательно наблюдать", - заявил Октай в интервью телеканалу Kanal 7.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/turtsiya-1583610694.html
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дональд трамп, джо байден, турция, сша, в мире

Турция рассчитывает на прекращение поддержки террористов со стороны США

13:44 08.11.2020
 
© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Алена Палажченко
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция надеется, что новая администрация США "прекратит поддержку террористических организаций", в том числе в Сирии, заявил вице-президент республики Фуат Октай.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
13:29
Турция усилит давление на новую администрацию США
Ранее Турция неоднократно обвиняла США в поддержке запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана и связанных с ней сил самообороны сирийских курдов.
"Мы надеемся, что Америка прекратит работать с террористическими организациями… Сейчас она действует совместно с террористическими организациями в Сирии. Как только мы видим угрозу, мы сначала пытаемся вести переговоры, а потом делаем то, что нужно… Мы видим по предвыборным декларациям Байдена, что деятельность, начатая в предыдущий период, может продолжаться. После его вступления в должность это станет более определенным, нужно внимательно наблюдать", - заявил Октай в интервью телеканалу Kanal 7.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденТурцияСШАВ мире
 
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