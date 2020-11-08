https://ria.ru/20201108/turtsiya-1583612692.html

Турция рассчитывает на прекращение поддержки террористов со стороны США

Турция рассчитывает на прекращение поддержки террористов со стороны США

Турция надеется, что новая администрация США "прекратит поддержку террористических организаций", в том числе в Сирии, заявил вице-президент республики Фуат... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T13:44

2020-11-08T13:44

2020-11-08T13:44

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

турция

сша

в мире

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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция надеется, что новая администрация США "прекратит поддержку террористических организаций", в том числе в Сирии, заявил вице-президент республики Фуат Октай.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Ранее Турция неоднократно обвиняла США в поддержке запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана и связанных с ней сил самообороны сирийских курдов."Мы надеемся, что Америка прекратит работать с террористическими организациями… Сейчас она действует совместно с террористическими организациями в Сирии. Как только мы видим угрозу, мы сначала пытаемся вести переговоры, а потом делаем то, что нужно… Мы видим по предвыборным декларациям Байдена, что деятельность, начатая в предыдущий период, может продолжаться. После его вступления в должность это станет более определенным, нужно внимательно наблюдать", - заявил Октай в интервью телеканалу Kanal 7.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/turtsiya-1583610694.html

https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html

турция

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, турция, сша, в мире