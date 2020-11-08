https://ria.ru/20201108/trump-1583571461.html
Трамп поборется за президентство на выборах в 2024 году, считает эксперт
Трамп поборется за президентство на выборах в 2024 году, считает эксперт
Действующий президент США Дональд Трамп, несмотря на объявление демократом Джо Байденом своего избрания главой Белого дома, ещё поборется за победу на выборах... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T01:22
2020-11-08T01:22
2020-11-08T01:22
москва
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
рудольф джулиани
джо байден
нью-йорк (город)
пенсильвания
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп, несмотря на объявление демократом Джо Байденом своего избрания главой Белого дома, ещё поборется за победу на выборах как в целом для расшатывания позиций Демократической партии, так и с прицелом баллотироваться на выборы в 2024 году, считает президент Нью-Йоркского консалтингового бюро Николай Пахомов.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Поздравления Байдену направили лидеры ряда зарубежных страны. Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Сильные юристы ТрампаПолитолог обратил внимание на сильную команду юристов Трампа."У Трампа один из ближайших соратников - Рудольф Джулиани, который известен не только тем, что он бывший мэр Нью-Йорка, кандидат в президенты, а также и тем, что он был прокурором, и, как бытует у американцев, победил мафию в Нью-Йорке. Он агрессивный, энергичный, грамотный человек. У Трампа хватает людей для протеста. Кроме того, в команде у Трампа - эффективные юристы, известные по процедуре импичмента", - отметил аналитик.Более того, в ходе разбирательств могут вскрыться нелицеприятные факты, связанные с голосованием по почте, возможными вбросами голосов, на что надеется сам Трамп и его ближайшие соратники. "И тогда ситуация будет действительно серьезная, потому что речь будет идти не только о подсчёте голосов, а о систематических нарушениях. Это будет проблемная ситуация", - считает Пахомов.Психологическая кампания в пользу БайденаПо оценке эксперта, у Байдена, конечно, ситуация благоприятная. "Было понятно, что Трампа не поддерживает в целом американский политический класс, истеблишмент, СМИ. Сейчас будет идти своеобразная психологическая кампания в пользу того, что Байден президент. Его будут поздравлять. Но всё-таки пока не следует делать однозначных выводов", - заявил Пахомов.Аналитик считает, что столь оперативный отклик ряда зарубежных лидеров с их поздравлениями Байдену последовал для того, чтобы подчеркнуть "их демонстрацию своего неприятия Трампа"."Это работа на легитимацию Байдена как нового президента. Допустим, судья будет разбирать иск Трампа в Пенсильвании, а ей скажут, что Байдена уже весь мир поздравил, намекнут не вдаваться в подробности", - заявил эксперт.Прицел на выборы в 2024 годуПахомов напомнил, что Трамп стал президентом благодаря тому, что он идёт против большинства устоявшихся обычаев американской политики и американского истеблишмента, он "антисистемный деятель"."И Трамп ещё поборется за президентство, против американского истеблишмента, а также с прицелом на следующие президентские выборы, на которых он может баллотироваться", - сказал эксперт.На его взгляд, Трамп преследует "максимальную делигитимацию Байдена, даже если все в порядке с голосами, и ослабление позиций демократов". "Это уже заготовительная работа в пользу Трампа в 2024 году. В определенной степени он готовит свое будущее расшатыванием позиций демократов", указал аналитик. Кроме того, усилия Трампа будут направлены на поддержку миллионов людей - его электората, которые за него проголосовали, добавил он.
https://ria.ru/20201107/bayden-1583565661.html
https://ria.ru/20201104/dzhuliani-1583078823.html
москва
нью-йорк (город)
пенсильвания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583331417_56:0:2141:1564_1400x0_80_0_0_8f74b3dcf5081a1cb1990f5ff6ed3dc8.jpg
Алексей Богдановский о новых выборах в США и победе в СМИ Байдена
Алексей Богдановский о новых выборах в США и победе в СМИ Байдена
2020-11-08T01:22
true
PT1M02S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дональд трамп, рудольф джулиани, джо байден, нью-йорк (город), пенсильвания, в мире
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Действующий президент США Дональд Трамп
, несмотря на объявление демократом Джо Байденом
своего избрания главой Белого дома, ещё поборется за победу на выборах как в целом для расшатывания позиций Демократической партии, так и с прицелом баллотироваться на выборы в 2024 году, считает президент Нью-Йоркского консалтингового бюро Николай Пахомов.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Поздравления Байдену направили лидеры ряда зарубежных страны. Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Сильные юристы Трампа
"С формальной точки зрения ничего ещё не решено, потому что ни в одном из штатов, насколько известно на сегодняшний день, не было проведено сертифицирования результатов голосования. И дело не только в пересчёте голосов. До сертифицирования возможны различные юридические шаги для того, чтобы голосование опротестовать. У Трампа и его юристов есть возможность подавать судебные иски", - сказал эксперт РИА Новости.
Политолог обратил внимание на сильную команду юристов Трампа.
"У Трампа один из ближайших соратников - Рудольф Джулиани
, который известен не только тем, что он бывший мэр Нью-Йорка
, кандидат в президенты, а также и тем, что он был прокурором, и, как бытует у американцев, победил мафию в Нью-Йорке. Он агрессивный, энергичный, грамотный человек. У Трампа хватает людей для протеста. Кроме того, в команде у Трампа - эффективные юристы, известные по процедуре импичмента", - отметил аналитик.
Более того, в ходе разбирательств могут вскрыться нелицеприятные факты, связанные с голосованием по почте, возможными вбросами голосов, на что надеется сам Трамп и его ближайшие соратники. "И тогда ситуация будет действительно серьезная, потому что речь будет идти не только о подсчёте голосов, а о систематических нарушениях. Это будет проблемная ситуация", - считает Пахомов.
Психологическая кампания в пользу Байдена
По оценке эксперта, у Байдена, конечно, ситуация благоприятная. "Было понятно, что Трампа не поддерживает в целом американский политический класс, истеблишмент, СМИ. Сейчас будет идти своеобразная психологическая кампания в пользу того, что Байден президент. Его будут поздравлять. Но всё-таки пока не следует делать однозначных выводов", - заявил Пахомов.
Аналитик считает, что столь оперативный отклик ряда зарубежных лидеров с их поздравлениями Байдену последовал для того, чтобы подчеркнуть "их демонстрацию своего неприятия Трампа".
"Это работа на легитимацию Байдена как нового президента. Допустим, судья будет разбирать иск Трампа в Пенсильвании
, а ей скажут, что Байдена уже весь мир поздравил, намекнут не вдаваться в подробности", - заявил эксперт.
Прицел на выборы в 2024 году
Пахомов напомнил, что Трамп стал президентом благодаря тому, что он идёт против большинства устоявшихся обычаев американской политики и американского истеблишмента, он "антисистемный деятель".
"И Трамп ещё поборется за президентство, против американского истеблишмента, а также с прицелом на следующие президентские выборы, на которых он может баллотироваться", - сказал эксперт.
На его взгляд, Трамп преследует "максимальную делигитимацию Байдена, даже если все в порядке с голосами, и ослабление позиций демократов". "Это уже заготовительная работа в пользу Трампа в 2024 году. В определенной степени он готовит свое будущее расшатыванием позиций демократов", указал аналитик. Кроме того, усилия Трампа будут направлены на поддержку миллионов людей - его электората, которые за него проголосовали, добавил он.