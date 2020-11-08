https://ria.ru/20201108/trump-1583571461.html

Трамп поборется за президентство на выборах в 2024 году, считает эксперт

Трамп поборется за президентство на выборах в 2024 году, считает эксперт

Действующий президент США Дональд Трамп, несмотря на объявление демократом Джо Байденом своего избрания главой Белого дома, ещё поборется за победу на выборах... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T01:22

2020-11-08T01:22

2020-11-08T01:22

москва

выборы президента сша — 2020

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп, несмотря на объявление демократом Джо Байденом своего избрания главой Белого дома, ещё поборется за победу на выборах как в целом для расшатывания позиций Демократической партии, так и с прицелом баллотироваться на выборы в 2024 году, считает президент Нью-Йоркского консалтингового бюро Николай Пахомов.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Поздравления Байдену направили лидеры ряда зарубежных страны. Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Сильные юристы ТрампаПолитолог обратил внимание на сильную команду юристов Трампа."У Трампа один из ближайших соратников - Рудольф Джулиани, который известен не только тем, что он бывший мэр Нью-Йорка, кандидат в президенты, а также и тем, что он был прокурором, и, как бытует у американцев, победил мафию в Нью-Йорке. Он агрессивный, энергичный, грамотный человек. У Трампа хватает людей для протеста. Кроме того, в команде у Трампа - эффективные юристы, известные по процедуре импичмента", - отметил аналитик.Более того, в ходе разбирательств могут вскрыться нелицеприятные факты, связанные с голосованием по почте, возможными вбросами голосов, на что надеется сам Трамп и его ближайшие соратники. "И тогда ситуация будет действительно серьезная, потому что речь будет идти не только о подсчёте голосов, а о систематических нарушениях. Это будет проблемная ситуация", - считает Пахомов.Психологическая кампания в пользу БайденаПо оценке эксперта, у Байдена, конечно, ситуация благоприятная. "Было понятно, что Трампа не поддерживает в целом американский политический класс, истеблишмент, СМИ. Сейчас будет идти своеобразная психологическая кампания в пользу того, что Байден президент. Его будут поздравлять. Но всё-таки пока не следует делать однозначных выводов", - заявил Пахомов.Аналитик считает, что столь оперативный отклик ряда зарубежных лидеров с их поздравлениями Байдену последовал для того, чтобы подчеркнуть "их демонстрацию своего неприятия Трампа"."Это работа на легитимацию Байдена как нового президента. Допустим, судья будет разбирать иск Трампа в Пенсильвании, а ей скажут, что Байдена уже весь мир поздравил, намекнут не вдаваться в подробности", - заявил эксперт.Прицел на выборы в 2024 годуПахомов напомнил, что Трамп стал президентом благодаря тому, что он идёт против большинства устоявшихся обычаев американской политики и американского истеблишмента, он "антисистемный деятель"."И Трамп ещё поборется за президентство, против американского истеблишмента, а также с прицелом на следующие президентские выборы, на которых он может баллотироваться", - сказал эксперт.На его взгляд, Трамп преследует "максимальную делигитимацию Байдена, даже если все в порядке с голосами, и ослабление позиций демократов". "Это уже заготовительная работа в пользу Трампа в 2024 году. В определенной степени он готовит свое будущее расшатыванием позиций демократов", указал аналитик. Кроме того, усилия Трампа будут направлены на поддержку миллионов людей - его электората, которые за него проголосовали, добавил он.

https://ria.ru/20201107/bayden-1583565661.html

https://ria.ru/20201104/dzhuliani-1583078823.html

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Алексей Богдановский о новых выборах в США и победе в СМИ Байдена Алексей Богдановский о новых выборах в США и победе в СМИ Байдена 2020-11-08T01:22 true PT1M02S

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