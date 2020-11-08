https://ria.ru/20201108/trump-1583568977.html
Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
Действующий президент США Дональд Трамп может оказывать большее влияние на политику Вашингтона даже в случае поражения на выборах, считает кандидат в... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T00:24
2020-11-08T00:24
2020-11-08T00:24
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп может оказывать большее влияние на политику Вашингтона даже в случае поражения на выборах, считает кандидат в вице-президенты США от партии "зеленых" в 2016 году Аджаму Барака.По его словам, набравшаяся смелости база сторонников Трампа осложнит усилия по объединению американцев - а результаты выборов демонстрируют раскол в избирательной базе страны - даже если республиканские лидеры в частном порядке выражают желание работать с демократами.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире