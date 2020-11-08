https://ria.ru/20201108/sozhitelstvo-1583651858.html
В ОАЭ разрешили употребление алкоголя и сожительство вне брака
В ОАЭ разрешили употребление алкоголя и сожительство вне брака
Власти ОАЭ отменили наказания за употребление алкоголя, попытку самоубийства и разрешили сожительство для пар, не состоящих в браке. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T20:18
2020-11-08T20:18
2020-11-08T21:35
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Власти ОАЭ отменили наказания за употребление алкоголя, попытку самоубийства и разрешили сожительство для пар, не состоящих в браке.Эмиратское агентство WAM сообщило, что в субботу президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян утвердил внесение поправок в некоторые положения законов о личном статусе и гражданских отношениях и Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. В частности, отменена статья, предусматривающая смягчение наказания за так называемое преступление в защиту чести.Как пишет эмиратское издание National, после утверждения поправок употребление алкоголя больше не является уголовным преступлением в ОАЭ. Теперь гражданам старше 21 года разрешено употреблять алкоголь в частном порядке или в определенных общественных местах. Ранее употребление и приобретение алкоголя в ОАЭ было разрешено только туристам и иностранным гражданам, если они находятся в возрасте от 21 года и не являются мусульманами.Кроме того, издание отмечает, что утвержденные поправки отменяют привлечение к уголовной ответственности за попытку самоубийства и разрешают совместное проживание не состоящих в браке пар. Также издание обращает внимание на то, что в ОАЭ будут ужесточены наказания за домогательства к женщинам.
https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ахмед абу зейд, оаэ, в мире