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https://ria.ru/20201108/priyanka-chopra-1583401070.html
Приянка Чопра рассказала, как чуть не опозорилась на конкурсе Мисс Мира
Приянка Чопра рассказала, как чуть не опозорилась на конкурсе Мисс Мира
Индийская актриса и модель Приянка Чопра, которая в 2000 году стала Мисс Мира, на онлайн-шоу People in 10 рассказала о неприятности, с которой столкнулась на... РИА Новости, 08.11.2020
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приянка чопра
стиль жизни
новости культуры
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культура
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Индийская актриса и модель Приянка Чопра, которая в 2000 году стала Мисс Мира, на онлайн-шоу People in 10 рассказала о неприятности, с которой столкнулась на конкурсе в самый ответственный момент – когда ей вручали корону, сообщает Daily Mail. Чтобы скрыть ото всех эту неприятность и удержать платье, Приянка Чопра проявила творческий подход. Чопре не повезло с нарядом и на Met Gala 2018. Только тогда бордовое платье, дополненное золотым капюшоном, из-за тугого корсета сдавило ей все ребра: "Как же мне было тяжело за ужином. Я тогда даже поесть толком не могла".
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приянка чопра, стиль жизни, новости культуры, знаменитости, звезды

Приянка Чопра рассказала, как чуть не опозорилась на конкурсе Мисс Мира

00:32 08.11.2020
 
© AP Photo / Invision/Arthur MolaПриянка Чопра
Приянка Чопра - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Индийская актриса и модель Приянка Чопра, которая в 2000 году стала Мисс Мира, на онлайн-шоу People in 10 рассказала о неприятности, с которой столкнулась на конкурсе в самый ответственный момент – когда ей вручали корону, сообщает Daily Mail.
"В 2000 году я выиграла Мисс Мира. Тогда мое платье было приклеено ко мне, – вспоминала Чопра. – Когда все подошло к концу, я так сильно вспотела, что специальная пленка отклеилась".

© AFP 2020 / Martyn HayhowПобедительница конкурса Мисс Мира в 2000 году Приянка Чопра
Победительница конкурса Мисс Мира в 2000 году Приянка Чопра - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AFP 2020 / Martyn Hayhow
Победительница конкурса Мисс Мира в 2000 году Приянка Чопра
Чтобы скрыть ото всех эту неприятность и удержать платье, Приянка Чопра проявила творческий подход.

"Все то время, пока я была на сцене, с кем-то общалась или еще что-то, я придерживала платье руками. Многие считали, что я стою в позе "намасте", но на самом деле это было не совсем так", – призналась актриса.

Чопре не повезло с нарядом и на Met Gala 2018. Только тогда бордовое платье, дополненное золотым капюшоном, из-за тугого корсета сдавило ей все ребра: "Как же мне было тяжело за ужином. Я тогда даже поесть толком не могла".
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