https://ria.ru/20201108/priyanka-chopra-1583401070.html

Приянка Чопра рассказала, как чуть не опозорилась на конкурсе Мисс Мира

Приянка Чопра рассказала, как чуть не опозорилась на конкурсе Мисс Мира

Индийская актриса и модель Приянка Чопра, которая в 2000 году стала Мисс Мира, на онлайн-шоу People in 10 рассказала о неприятности, с которой столкнулась на... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T00:32

2020-11-08T00:32

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приянка чопра

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Индийская актриса и модель Приянка Чопра, которая в 2000 году стала Мисс Мира, на онлайн-шоу People in 10 рассказала о неприятности, с которой столкнулась на конкурсе в самый ответственный момент – когда ей вручали корону, сообщает Daily Mail. Чтобы скрыть ото всех эту неприятность и удержать платье, Приянка Чопра проявила творческий подход. Чопре не повезло с нарядом и на Met Gala 2018. Только тогда бордовое платье, дополненное золотым капюшоном, из-за тугого корсета сдавило ей все ребра: "Как же мне было тяжело за ужином. Я тогда даже поесть толком не могла".

https://ria.ru/20200819/1575931236.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приянка чопра, стиль жизни, новости культуры, знаменитости, звезды