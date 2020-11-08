https://ria.ru/20201108/pozdravleniya-1583580372.html
Глава МИД Израиля поздравил Байдена с победой на выборах
Глава МИД Израиля поздравил Байдена с победой на выборах
Глава МИД Израиля Габи Ашкенази поздравил Джо Байдена и Камаллу Харрис с победой на выборах в США. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T07:00
2020-11-08T07:00
2020-11-08T07:00
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
мид израиля
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сша
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД Израиля Габи Ашкенази поздравил Джо Байдена и Камаллу Харрис с победой на выборах в США.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."Дружба избранного президента и его выдающийся послужной список поддержки Израиля насчитывает почти полвека. Я глубоко убеждён, что под его руководством неизменный стратегический союз между нашими станами продолжит процветать", - добавил глава МИД Израиля.
https://ria.ru/20201107/pozdravleniya-1583562202.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, мид израиля, джо байден, тель-авив, сша, израиль, в мире