https://ria.ru/20201108/pozdravleniya-1583580372.html

Глава МИД Израиля поздравил Байдена с победой на выборах

Глава МИД Израиля поздравил Байдена с победой на выборах

Глава МИД Израиля Габи Ашкенази поздравил Джо Байдена и Камаллу Харрис с победой на выборах в США. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T07:00

2020-11-08T07:00

2020-11-08T07:00

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

мид израиля‎

джо байден

тель-авив

сша

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД Израиля Габи Ашкенази поздравил Джо Байдена и Камаллу Харрис с победой на выборах в США.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."Дружба избранного президента и его выдающийся послужной список поддержки Израиля насчитывает почти полвека. Я глубоко убеждён, что под его руководством неизменный стратегический союз между нашими станами продолжит процветать", - добавил глава МИД Израиля.

https://ria.ru/20201107/pozdravleniya-1583562202.html

тель-авив

сша

израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, мид израиля‎, джо байден, тель-авив, сша, израиль, в мире