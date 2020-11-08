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Глава администрации Тайваня поздравила Байдена с избранием
Глава администрации Тайваня поздравила Байдена с избранием
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента США. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T03:58
2020-11-08T03:58
2020-11-08T04:14
цай инвэнь
дональд трамп
пекин
выборы президента сша — 2020
джо байден
тайвань
сша
в мире
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ПЕКИН, 8 ноя - РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента США.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Он подчеркнула, что ценности, на которых построены отношения двух сторон, не могут быть сильнее, чем уже есть."Я надеюсь на совместную работу для дальнейшего продвижения нашей дружбы и вклада в международное сообщество", - добавила глава Тайваня.О реакции Пекина на сообщения об избрании Байдена пока не сообщалось.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цай инвэнь, дональд трамп, пекин, джо байден, тайвань, сша, в мире