Премьер Судана поздравил Байдена с победой

"От имени суданского народа я поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис с их избранием в качестве президента и вице-президента. Рассчитываю на тесное сотрудничество с ними обоими, чтобы продолжить наведение мостов дружбы и сотрудничества между нашими двумя нациями и странами", - написал он на своей странице в Twitter.