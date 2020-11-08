https://ria.ru/20201108/pozdravleniya-1583573340.html
Премьер Судана поздравил Байдена с победой
Премьер Судана поздравил Байдена с победой
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T02:11
2020-11-08T02:11
2020-11-08T02:11
выборы президента сша — 2020
абдалла хамдок
дональд трамп
джо байден
судан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583434284_0:0:3133:1763_1400x0_80_0_0_4e530a18be0a1b8dfd90415569a0bf04.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
судан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583434284_192:0:2921:2047_1400x0_80_0_0_be4084349ce14d8ab8d459d8b081bb7b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абдалла хамдок, дональд трамп, джо байден, судан, сша, в мире