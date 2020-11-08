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Мадуро поздравил Байдена с победой на президентских выборах

Мадуро поздравил Байдена с победой на президентских выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США, отметив, что латиноамериканская страна готова к диалогу с Вашингтоном. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T01:59

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2020-11-08T02:08

венесуэла

вашингтон (город)

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

николас мадуро

джо байден

сша

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноя – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США, отметив, что латиноамериканская страна готова к диалогу с Вашингтоном."Венесуэла… всегда будет готова к диалогу и взаимопониманию с народом и правительством США", - добавил Мадуро.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

венесуэла

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венесуэла, вашингтон (город), дональд трамп, николас мадуро, джо байден, сша, в мире