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Мадуро поздравил Байдена с победой на президентских выборах
Мадуро поздравил Байдена с победой на президентских выборах
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США, отметив, что латиноамериканская страна готова к диалогу с Вашингтоном. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T01:59
2020-11-08T01:59
2020-11-08T02:08
венесуэла
вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
николас мадуро
джо байден
сша
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноя – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США, отметив, что латиноамериканская страна готова к диалогу с Вашингтоном."Венесуэла… всегда будет готова к диалогу и взаимопониманию с народом и правительством США", - добавил Мадуро.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, вашингтон (город), дональд трамп, николас мадуро, джо байден, сша, в мире