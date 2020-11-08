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Выборы президента США — 2020
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Премьер Японии поздравил Байдена с победой на выборах
Премьер Японии поздравил Байдена с победой на выборах
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США и заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление союза. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T01:46
2020-11-08T01:48
есихидэ суга
дональд трамп
выборы президента сша — 2020
джо байден
япония
сша
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США и заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление союза.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
япония
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есихидэ суга, дональд трамп, джо байден, япония, сша, в мире

Премьер Японии поздравил Байдена с победой на выборах

01:46 08.11.2020 (обновлено: 01:48 08.11.2020)
 
© AP Photo / Koji SasaharaПремьер-министр Японии Есихидэ Суга
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Koji Sasahara
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США и заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление союза.
"Теплые поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. Я рассчитываю на сотрудничество с вами для дальнейшего укрепления японо-американского союза и обеспечения мира, свободы и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами", - написал он на своей странице в Twitter.
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.
Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
 
Выборы президента США — 2020Есихидэ СугаДональд ТрампДжо БайденЯпонияСШАВ мире
 
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