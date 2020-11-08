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Премьер Японии поздравил Байдена с победой на выборах
Премьер Японии поздравил Байдена с победой на выборах
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США и заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление союза. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T01:46
2020-11-08T01:46
2020-11-08T01:48
есихидэ суга
дональд трамп
выборы президента сша — 2020
джо байден
япония
сша
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США и заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление союза.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
есихидэ суга, дональд трамп, джо байден, япония, сша, в мире