https://ria.ru/20201108/pozdravleniya-1583572535.html

Премьер Японии поздравил Байдена с победой на выборах

Премьер Японии поздравил Байдена с победой на выборах

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США и заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление союза. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T01:46

2020-11-08T01:46

2020-11-08T01:48

есихидэ суга

дональд трамп

выборы президента сша — 2020

джо байден

япония

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581527378_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9f45e9abfcaf963e9ba07b3f554ed3b6.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США и заявил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление союза.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

япония

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, дональд трамп, джо байден, япония, сша, в мире