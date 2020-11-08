https://ria.ru/20201108/pozdravleniya-1583572276.html

Наследный принц Абу-Даби поздравил Байдена с победой

Наследный принц Абу-Даби поздравил Байдена с победой

Фактический правитель ОАЭ наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T01:40

2020-11-08T01:40

2020-11-08T01:40

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

оаэ

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583551064_0:0:2694:1516_1400x0_80_0_0_fb05e16fd70c4bb3cdecfed708b69e5c.jpg

КАИР, 8 ноя – РИА Новости. Фактический правитель ОАЭ наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах.Наследный принц Абу-Даби также отметил, что "ОАЭ и США связывают исторические узы дружбы и прочный стратегический союз"."Мы будем продолжать укреплять их на следующем этапе", - приводится в тексте сообщения.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

оаэ

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, оаэ, сша, в мире