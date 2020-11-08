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Наследный принц Абу-Даби поздравил Байдена с победой
Наследный принц Абу-Даби поздравил Байдена с победой
Фактический правитель ОАЭ наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T01:40
2020-11-08T01:40
2020-11-08T01:40
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
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оаэ
сша
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КАИР, 8 ноя – РИА Новости. Фактический правитель ОАЭ наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах.Наследный принц Абу-Даби также отметил, что "ОАЭ и США связывают исторические узы дружбы и прочный стратегический союз"."Мы будем продолжать укреплять их на следующем этапе", - приводится в тексте сообщения.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, оаэ, сша, в мире