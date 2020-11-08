https://ria.ru/20201108/pozdravleniya-1583569417.html

Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой

Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой

Экс-президент США 96-летний Джимми Картер поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, говорится в его сообщении, опубликованном в аккаунте Центра РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T00:39

2020-11-08T00:39

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экс-президент США 96-летний Джимми Картер поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, говорится в его сообщении, опубликованном в аккаунте Центра Картера в Twitter.Картер был президентом в 1977-1981 годы. Он дожил до наиболее преклонного возраста среди всех бывших президентов США.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201107/bayden-1583565661.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире