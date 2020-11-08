Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экс-президент США 96-летний Джимми Картер поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, говорится в его сообщении, опубликованном в аккаунте Центра Картера в Twitter.
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Картер был президентом в 1977-1981 годы. Он дожил до наиболее преклонного возраста среди всех бывших президентов США.
"Розалин (супруга экс-президента – ред.) присоединяется ко мне в поздравлении наших друзей избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис. Мы гордимся их хорошо проведенной кампанией и рассчитываем увидеть позитивные изменения, которые они принесут нашей стране", - говорится в заявлении.
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.