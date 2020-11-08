https://ria.ru/20201108/pozdravlenie-1583658148.html

Джордж Буш-младший поздравил Байдена с победой на выборах

Джордж Буш-младший поздравил Байдена с победой на выборах

Бывший президент США республиканец Джордж Буш-младший поздравил демократа Джо Байдена с избранием президентом, но подчеркнул право Дональда Трампа судиться по... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T21:17

2020-11-08T21:17

2020-11-08T22:04

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джордж буш (младший)

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Бывший президент США республиканец Джордж Буш-младший поздравил демократа Джо Байдена с избранием президентом, но подчеркнул право Дональда Трампа судиться по результатам выборов."Я только что говорил с избранным президентом США Джо Байденом. Я тепло его поздравил", - говорится в письменном заявлении Буша. По словам бывшего главы государства, он поздравил и Камалу Харрис с избранием вице-президентом."Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Джо Байден — достойный человек, который выиграл шанс руководить нашей страной и объединить ее", - заявил Буш.По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201108/pobeditel-1583609590.html

https://ria.ru/20201107/pozdravleniya-1583562202.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джордж буш (младший), джо байден, сша, в мире