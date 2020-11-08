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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/pozdravlenie-1583658148.html
Джордж Буш-младший поздравил Байдена с победой на выборах
Джордж Буш-младший поздравил Байдена с победой на выборах
Бывший президент США республиканец Джордж Буш-младший поздравил демократа Джо Байдена с избранием президентом, но подчеркнул право Дональда Трампа судиться по... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T21:17
2020-11-08T22:04
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джордж буш (младший)
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Бывший президент США республиканец Джордж Буш-младший поздравил демократа Джо Байдена с избранием президентом, но подчеркнул право Дональда Трампа судиться по результатам выборов."Я только что говорил с избранным президентом США Джо Байденом. Я тепло его поздравил", - говорится в письменном заявлении Буша. По словам бывшего главы государства, он поздравил и Камалу Харрис с избранием вице-президентом."Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Джо Байден — достойный человек, который выиграл шанс руководить нашей страной и объединить ее", - заявил Буш.По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201108/pobeditel-1583609590.html
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дональд трамп, джордж буш (младший), джо байден, сша, в мире

Джордж Буш-младший поздравил Байдена с победой на выборах

21:17 08.11.2020 (обновлено: 22:04 08.11.2020)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБывший президент США Джордж Буш-младший рядом со своим официальным портретом для Белого Дома
Бывший президент США Джордж Буш-младший рядом со своим официальным портретом для Белого Дома - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Бывший президент США республиканец Джордж Буш-младший поздравил демократа Джо Байдена с избранием президентом, но подчеркнул право Дональда Трампа судиться по результатам выборов.
"Я только что говорил с избранным президентом США Джо Байденом. Я тепло его поздравил", - говорится в письменном заявлении Буша. По словам бывшего главы государства, он поздравил и Камалу Харрис с избранием вице-президентом.
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"Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Джо Байден — достойный человек, который выиграл шанс руководить нашей страной и объединить ее", - заявил Буш.

У президента Трампа есть право требовать пересчетов и бросать вызов в суде. Все неразрешенные вопросы будут должным образом урегулированы. Американцы могут быть уверены, что эти выборы были фундаментально справедливыми, их честный характер будет подтвержден, а их результат ясен.

Джордж Буш младший, 43-й президент США. Архивное фото
Джордж Буш-младший
бывший президент США
По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжордж Буш (младший)Джо БайденСШАВ мире
 
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