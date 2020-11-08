Джордж Буш-младший поздравил Байдена с победой на выборах
21:17 08.11.2020 (обновлено: 22:04 08.11.2020)
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБывший президент США Джордж Буш-младший рядом со своим официальным портретом для Белого Дома
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Бывший президент США республиканец Джордж Буш-младший поздравил демократа Джо Байдена с избранием президентом, но подчеркнул право Дональда Трампа судиться по результатам выборов.
"Я только что говорил с избранным президентом США Джо Байденом. Я тепло его поздравил", - говорится в письменном заявлении Буша. По словам бывшего главы государства, он поздравил и Камалу Харрис с избранием вице-президентом.
"Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Джо Байден — достойный человек, который выиграл шанс руководить нашей страной и объединить ее", - заявил Буш.
У президента Трампа есть право требовать пересчетов и бросать вызов в суде. Все неразрешенные вопросы будут должным образом урегулированы. Американцы могут быть уверены, что эти выборы были фундаментально справедливыми, их честный характер будет подтвержден, а их результат ясен.
По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.