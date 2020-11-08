https://ria.ru/20201108/politika-1583568439.html

Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США

Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США

Тегеран надеется, что "деструктивная" политика после ухода Дональда Трампа с президентского поста поменяется, заявил вице-президент Ирана Эсхак Джахангири. РИА Новости, 08.11.2020

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выборы президента сша — 2020

эсхак джахангири

дональд трамп

тегеран (город)

иран

сша

в мире

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ТЕГЕРАН, 8 ноя – РИА Новости. Тегеран надеется, что "деструктивная" политика после ухода Дональда Трампа с президентского поста поменяется, заявил вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.Джахангири также указал, что при Трампе США нарушили целую серию международных договоренностей, а также ввели "бесчеловечные экономические санкции" против Ирана.Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

тегеран (город)

иран

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эсхак джахангири, дональд трамп, тегеран (город), иран, сша, в мире