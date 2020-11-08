https://ria.ru/20201108/pokhorony-1583652112.html
Жванецкого похоронят 9 ноября в Москве
Жванецкого похоронят 9 ноября в Москве
Сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве в понедельник 9 ноября, прощание будет закрытым, сообщил РИА Новости его представитель Олег Сташкевич. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T20:22
2020-11-08T20:22
2020-11-08T20:22
умер михаил жванецкий
михаил жванецкий
москва
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве в понедельник 9 ноября, прощание будет закрытым, сообщил РИА Новости его представитель Олег Сташкевич.Михаил Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет."Завтра, 9 числа хороним Михаила. Учитывая обстоятельства, которые все понимают, мы должны беречь друг друга, нам нельзя собираться", - сказал Сташкевич, отметив, что прощание будет закрытым.Он не уточнил, на каком кладбище похоронят сатирика.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/zhvanetskiy-1583496278.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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