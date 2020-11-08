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Жванецкого похоронят 9 ноября в Москве
Жванецкого похоронят 9 ноября в Москве
Сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве в понедельник 9 ноября, прощание будет закрытым, сообщил РИА Новости его представитель Олег Сташкевич. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T20:22
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умер михаил жванецкий
михаил жванецкий
москва
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве в понедельник 9 ноября, прощание будет закрытым, сообщил РИА Новости его представитель Олег Сташкевич.Михаил Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет."Завтра, 9 числа хороним Михаила. Учитывая обстоятельства, которые все понимают, мы должны беречь друг друга, нам нельзя собираться", - сказал Сташкевич, отметив, что прощание будет закрытым.Он не уточнил, на каком кладбище похоронят сатирика.
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умер михаил жванецкий, михаил жванецкий, москва, общество

Жванецкого похоронят 9 ноября в Москве

20:22 08.11.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМихаил Жванецкий
Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве в понедельник 9 ноября, прощание будет закрытым, сообщил РИА Новости его представитель Олег Сташкевич.
Михаил Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.
"Завтра, 9 числа хороним Михаила. Учитывая обстоятельства, которые все понимают, мы должны беречь друг друга, нам нельзя собираться", - сказал Сташкевич, отметив, что прощание будет закрытым.
Он не уточнил, на каком кладбище похоронят сатирика.
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Умер Михаил ЖванецкийМихаил ЖванецкийМоскваОбщество
 
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