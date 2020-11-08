https://ria.ru/20201108/pokhorony-1583652112.html

Жванецкого похоронят 9 ноября в Москве

Жванецкого похоронят 9 ноября в Москве

Сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве в понедельник 9 ноября, прощание будет закрытым, сообщил РИА Новости его представитель Олег Сташкевич. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T20:22

2020-11-08T20:22

2020-11-08T20:22

умер михаил жванецкий

михаил жванецкий

москва

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве в понедельник 9 ноября, прощание будет закрытым, сообщил РИА Новости его представитель Олег Сташкевич.Михаил Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет."Завтра, 9 числа хороним Михаила. Учитывая обстоятельства, которые все понимают, мы должны беречь друг друга, нам нельзя собираться", - сказал Сташкевич, отметив, что прощание будет закрытым.Он не уточнил, на каком кладбище похоронят сатирика.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/zhvanetskiy-1583496278.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, михаил жванецкий, москва, общество