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Температура воздуха в Москве в воскресенье побила 70-летний рекорд
Температура воздуха в Москве в воскресенье побила 70-летний рекорд
Температура воздуха в Москве в воскресенье побила рекорд, столбики термометров поднялись до 10 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T20:38
2020-11-08T20:38
михаил леус
москва
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в воскресенье побила рекорд, столбики термометров поднялись до 10 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня к 11 часам температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, поднялась до плюс 10, что на 7-8 градусов выше климатической нормы, более того, такой высокой температура воздуха 8 ноября не было в столице уже более 70 лет", - сообщил Леус.Вместе с тем синоптик отметил, что такие показатели ниже абсолютного суточного рекорда максимальной температуры воздуха для этого дня, который составляет плюс 12 и был установлен в 1927 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/prognoz-pogody-1583652428.html
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михаил леус, москва, общество

Температура воздуха в Москве в воскресенье побила 70-летний рекорд

20:38 08.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоГорожане на детской площадке в сквере на Ленинском проспекте в Москве
Горожане на детской площадке в сквере на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в воскресенье побила рекорд, столбики термометров поднялись до 10 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня к 11 часам температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, поднялась до плюс 10, что на 7-8 градусов выше климатической нормы, более того, такой высокой температура воздуха 8 ноября не было в столице уже более 70 лет", - сообщил Леус.
Вместе с тем синоптик отметил, что такие показатели ниже абсолютного суточного рекорда максимальной температуры воздуха для этого дня, который составляет плюс 12 и был установлен в 1927 году.
Зонт покрытый снегом - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
20:27
Грядут ночные заморозки: москвичей предупредили об ухудшении погоды
 
Михаил ЛеусМоскваОбщество
 
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