https://ria.ru/20201108/pogoda-1583654216.html

Температура воздуха в Москве в воскресенье побила 70-летний рекорд

Температура воздуха в Москве в воскресенье побила 70-летний рекорд

Температура воздуха в Москве в воскресенье побила рекорд, столбики термометров поднялись до 10 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T20:38

2020-11-08T20:38

2020-11-08T20:38

михаил леус

москва

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в воскресенье побила рекорд, столбики термометров поднялись до 10 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня к 11 часам температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, поднялась до плюс 10, что на 7-8 градусов выше климатической нормы, более того, такой высокой температура воздуха 8 ноября не было в столице уже более 70 лет", - сообщил Леус.Вместе с тем синоптик отметил, что такие показатели ниже абсолютного суточного рекорда максимальной температуры воздуха для этого дня, который составляет плюс 12 и был установлен в 1927 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/prognoz-pogody-1583652428.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, общество