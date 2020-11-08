https://ria.ru/20201108/pogoda-1583654216.html
Температура воздуха в Москве в воскресенье побила 70-летний рекорд
Температура воздуха в Москве в воскресенье побила 70-летний рекорд
Температура воздуха в Москве в воскресенье побила рекорд, столбики термометров поднялись до 10 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T20:38
2020-11-08T20:38
2020-11-08T20:38
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в воскресенье побила рекорд, столбики термометров поднялись до 10 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня к 11 часам температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, поднялась до плюс 10, что на 7-8 градусов выше климатической нормы, более того, такой высокой температура воздуха 8 ноября не было в столице уже более 70 лет", - сообщил Леус.Вместе с тем синоптик отметил, что такие показатели ниже абсолютного суточного рекорда максимальной температуры воздуха для этого дня, который составляет плюс 12 и был установлен в 1927 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/prognoz-pogody-1583652428.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, москва, общество