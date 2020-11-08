https://ria.ru/20201108/pogoda-1583589406.html
В Москве в воскресенье ожидаются дожди и до десяти градусов тепла
В Москве в воскресенье ожидаются дожди и до десяти градусов тепла
Кратковременные дожди и до 10 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T09:31
2020-11-08T09:31
2020-11-08T09:31
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Кратковременные дожди и до 10 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться влиянием, а затем и прохождением холодного атмосферного фронта. В таких условиях погода облачная, кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 8-10, по области плюс 6-11", - сообщил Леус.Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/pogoda-1583499874.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, погода, москва, общество