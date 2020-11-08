https://ria.ru/20201108/pogoda-1583589406.html

В Москве в воскресенье ожидаются дожди и до десяти градусов тепла

В Москве в воскресенье ожидаются дожди и до десяти градусов тепла

Кратковременные дожди и до 10 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T09:31

2020-11-08T09:31

2020-11-08T09:31

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Кратковременные дожди и до 10 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться влиянием, а затем и прохождением холодного атмосферного фронта. В таких условиях погода облачная, кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 8-10, по области плюс 6-11", - сообщил Леус.Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/pogoda-1583499874.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество