https://ria.ru/20201108/palestina-1583633789.html

Аббас попросит Байдена вернуть американское посольство в Тель-Авив

Аббас попросит Байдена вернуть американское посольство в Тель-Авив

Лидер Палестины Махмуд Аббас попросит объявившего о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдена вернуть американское посольство в Израиле из... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T17:38

2020-11-08T17:38

2020-11-08T17:38

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

махмуд аббас

джо байден

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тель-авив

восточный иерусалим

сша

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя - РИА Новости. Лидер Палестины Махмуд Аббас попросит объявившего о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдена вернуть американское посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив, пишет издание "Исраэль ха-Йом" со ссылкой на источник в офисе Аббаса."Палестинский источник сказал, что, хотя Байден и его сотрудники дали понять, что посольство США в Израиле останется в Иерусалиме, и США сохранит признанный Трампом статус Иерусалима как столицы (Израиля), Аббас попросит Байдена отменить американское признание статуса Иерусалима и перенести посольство обратно в Тель-Авив", - пишет издание.Также, по информации издания, Палестина направила сообщения Байдену, уведомляя о своей готовности возобновить мирные переговоры с Израилем "с момента, на котором они были остановлены в 2016 году".В воскресенье Аббас поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, он также выразил надежду на сотрудничество с Байденом и его администрацией ради укрепления палестино-американских отношений и достижения свободы, независимости, справедливости и достоинства для палестинского народа.Ранее Байден заявлял, что в случае избрания президентом не станет отменять решение действующего президента-республиканца Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, но также откроет американское консульство в Восточном Иерусалиме, чтобы "вовлечь палестинцев" для сохранения реальной перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта на основе концепции двух государств.Палестинцы де-факто не общаются на высоком уровне с администрацией Трампа с 2018 года, когда США объявили о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Палестинская национальная администрация крайне скептически относится к мирным начинаниям Трампа, считая его предвзятым в пользу Израиля.Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом США, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем, Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, и он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201108/bayden-1583603181.html

https://ria.ru/20201108/roukhani-1583607865.html

https://ria.ru/20201108/tramp-1583627360.html

иерусалим

тель-авив

восточный иерусалим

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, махмуд аббас, джо байден, иерусалим, тель-авив, восточный иерусалим, сша, в мире