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Мясников предупредил об опасности антибиотиков
Мясников предупредил об опасности антибиотиков
Доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что некоторые виды антибиотиков могут спровоцировать необратимую глухоту. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T15:21
2020-11-08T16:01
александр мясников (врач)
здоровье
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что некоторые виды антибиотиков могут спровоцировать необратимую глухоту.Некоторые лекарства действуют на слуховые рецепторы, как бы "подстригая" их, и тем самым приводят к глухоте. Кроме того, причиной потери слуха могут стать и мочегонные лекарства, такие как "Фуросемид". Они воздействуют на слуховой нерв и могут вызывать необратимую глухоту. Такие же изменения в ухе могут спровоцировать и противогрибковые препараты, сказал доктор.Мясников уточнил, что при принятии антибиотиков нужно взвешивать за и против, и прежде всего это должен делать врач.
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александр мясников (врач), здоровье

Мясников предупредил об опасности антибиотиков

15:21 08.11.2020 (обновлено: 16:01 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что некоторые виды антибиотиков могут спровоцировать необратимую глухоту.

"Существует ряд антибиотиков — правда, довольно старых, — но по сей день сохранивших свою активность, применение которых вызывает откровенную глухоту. Это препарат из группы аминогликозидов "Гентамицин" и еще ряд препаратов. Они являются ототоксичными (лишают слуха. — Прим. ред.), как выстрел над ухом", — сказал врач, отвечая на вопрос зрительницы о вреде антибиотиков.

Некоторые лекарства действуют на слуховые рецепторы, как бы "подстригая" их, и тем самым приводят к глухоте. Кроме того, причиной потери слуха могут стать и мочегонные лекарства, такие как "Фуросемид". Они воздействуют на слуховой нерв и могут вызывать необратимую глухоту. Такие же изменения в ухе могут спровоцировать и противогрибковые препараты, сказал доктор.
Мясников уточнил, что при принятии антибиотиков нужно взвешивать за и против, и прежде всего это должен делать врач.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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