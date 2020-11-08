https://ria.ru/20201108/myasnikov-1583621578.html

Мясников предупредил об опасности антибиотиков

Мясников предупредил об опасности антибиотиков

Доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что некоторые виды антибиотиков могут спровоцировать необратимую глухоту. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T15:21

2020-11-08T15:21

2020-11-08T16:01

александр мясников (врач)

здоровье

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что некоторые виды антибиотиков могут спровоцировать необратимую глухоту.Некоторые лекарства действуют на слуховые рецепторы, как бы "подстригая" их, и тем самым приводят к глухоте. Кроме того, причиной потери слуха могут стать и мочегонные лекарства, такие как "Фуросемид". Они воздействуют на слуховой нерв и могут вызывать необратимую глухоту. Такие же изменения в ухе могут спровоцировать и противогрибковые препараты, сказал доктор.Мясников уточнил, что при принятии антибиотиков нужно взвешивать за и против, и прежде всего это должен делать врач.

https://ria.ru/20201106/oshibki-1583339966.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье