https://ria.ru/20201108/minsk-1583605230.html

Минская милиция призвала граждан не поддаваться на провокации

Минская милиция призвала граждан не поддаваться на провокации

Милиция Минска перед запланированной оппозицией несанкционированной акцией протеста обратилась к жителям белорусской столицы с просьбой не поддаваться на... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T12:22

2020-11-08T12:22

2020-11-08T12:22

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Милиция Минска перед запланированной оппозицией несанкционированной акцией протеста обратилась к жителям белорусской столицы с просьбой не поддаваться на провокационные призывы в соцсетях и мессенджерах к участию в незаконных массовых мероприятиях, а также напомнила об ответственности за нарушение законодательства."Столичная милиция обращается к гражданам и гостям столицы не поддаваться на провокации в различных соцсетях и мессенджерах, где активно размещаются призывы к участию в несанкционированных мероприятиях, а также сообщения и видеоролики, дискредитирующие правоохранительные органы. Обращаем внимание, что пресечение общественных беспорядков – это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел", - сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.Там подчеркнули, что "вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно". "Напоминаем, что за участие, организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, в том числе перекрытие дорожного движения, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность", - отметили в пресс-службе. Там призвали соблюдать "благоразумие и законы страны".На воскресенье в Минске и других городах страны запланированы акции протеста, в белорусской столице оппозиция планирует провести марш. В центр Минска стянута спецтехника, военная техника и транспорт для перевозки личного состава силовых структур, центральные площади огорожены и оцеплены, дороги патрулирует увеличенное число экипажей ГАИ.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201107/belorussiya-1583538681.html

https://ria.ru/20201107/protest-1583524139.html

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире