https://ria.ru/20201108/minsk-1583594948.html

В Минске начались сбои с мобильным доступом в интернет

В Минске начались сбои с мобильным доступом в интернет

Сбои с мобильным доступом в интернет начались в Минске перед несанкционированной акцией оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T10:27

2020-11-08T10:27

2020-11-08T11:12

протесты в белоруссии

светлана тихановская

а1

александр лукашенко

мтс

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Сбои с мобильным доступом в интернет начались в Минске перед несанкционированной акцией оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.В частности, проблемы с услугой мобильной передачи данных отмечаются у крупнейших операторов страны - А1 и МТС, в результате чего у их клиентов не работают мессенджеры и не открываются сайты. Сбои наблюдаются в разных районах белорусской столицы.Проблемы с мобильным интернетом в Минске возникают традиционно по воскресеньям перед акциями оппозиции."В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 8 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - сообщил оператор А1 в Twitter.Оператор МТС также предупредил в Twitter абонентов, что "сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов".Между тем перед акцией в Минске наблюдается усиление мер безопасности. В город стянута спецтехника и транспорт с силовиками, по центральному проспекту Независимости курсирует увеличенное количество экипажей ГАИ, на ключевых площадях белорусской столицы выставлены металлические ограждения и оцепление силовиков. В частности, традиционно усиление наблюдается на площади Независимости, Октябрьской площади, у стелы Минск - город-герой и в районе резиденции президента - Дворца Независимости.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/belorussiya-1583509943.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, а1, александр лукашенко, мтс, минск, белоруссия, в мире