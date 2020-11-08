https://ria.ru/20201108/menshikov-1583623304.html
Путин поздравил Меньшикова с юбилеем
Путин поздравил Меньшикова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, художественного руководителя – директора Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T15:51
2020-11-08T15:51
2020-11-08T15:51
культура
театр
кино и сериалы
новости культуры
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
олег меньшиков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156294/64/1562946480_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_3dec121905ff7ef99647be295cedf1ff.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, художественного руководителя – директора Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олега Меньшикова с 60-летием, отметив, что природа щедро наделила его неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Он отметил, что Меньшиков с блеском проявил себя на актёрском поприще и добился признания в сложнейшей профессии режиссёра. Путин также добавил, что на сцене Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Меньшиков успешно воплощает в жизнь интересные и неординарные художественные замыслы, активно участвует в культурной жизни России.Он также пожелал народному артисту здоровья и новых творческих достижений.
https://ria.ru/20201105/psikh-1582995925.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156294/64/1562946480_307:0:3038:2048_1400x0_80_0_0_1f1186dc90c1a7ef677e44dbeaf6d0ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, кино и сериалы, новости культуры, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, олег меньшиков, владимир путин
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, художественного руководителя – директора Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олега Меньшикова с 60-летием, отметив, что природа щедро наделила его неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Олег Евгеньевич! Примите поздравления с 60-летием. Природа щедро наделила Вас талантом и поистине неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей", - сказал Путин.
Он отметил, что Меньшиков с блеском проявил себя на актёрском поприще и добился признания в сложнейшей профессии режиссёра. Путин также добавил, что на сцене Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Меньшиков успешно воплощает в жизнь интересные и неординарные художественные замыслы, активно участвует в культурной жизни России.
Он также пожелал народному артисту здоровья и новых творческих достижений.