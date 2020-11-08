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https://ria.ru/20201108/menshikov-1583623304.html
Путин поздравил Меньшикова с юбилеем
Путин поздравил Меньшикова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, художественного руководителя – директора Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T15:51
2020-11-08T15:51
культура
театр
кино и сериалы
новости культуры
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
олег меньшиков
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, художественного руководителя – директора Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олега Меньшикова с 60-летием, отметив, что природа щедро наделила его неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Он отметил, что Меньшиков с блеском проявил себя на актёрском поприще и добился признания в сложнейшей профессии режиссёра. Путин также добавил, что на сцене Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Меньшиков успешно воплощает в жизнь интересные и неординарные художественные замыслы, активно участвует в культурной жизни России.Он также пожелал народному артисту здоровья и новых творческих достижений.
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театр, кино и сериалы, новости культуры, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, олег меньшиков, владимир путин

Путин поздравил Меньшикова с юбилеем

15:51 08.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ЧеснокАктёр Олег Меньшиков
Актёр Олег Меньшиков - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, художественного руководителя – директора Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олега Меньшикова с 60-летием, отметив, что природа щедро наделила его неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Олег Евгеньевич! Примите поздравления с 60-летием. Природа щедро наделила Вас талантом и поистине неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей", - сказал Путин.
Он отметил, что Меньшиков с блеском проявил себя на актёрском поприще и добился признания в сложнейшей профессии режиссёра. Путин также добавил, что на сцене Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Меньшиков успешно воплощает в жизнь интересные и неординарные художественные замыслы, активно участвует в культурной жизни России.
Он также пожелал народному артисту здоровья и новых творческих достижений.
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КультураТеатрКино и сериалыНовости культурыМосковский драматический театр имени М. Н. ЕрмоловойОлег МеньшиковВладимир Путин
 
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