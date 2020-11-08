https://ria.ru/20201108/menshikov-1583623304.html

Путин поздравил Меньшикова с юбилеем

Путин поздравил Меньшикова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, художественного руководителя – директора Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T15:51

2020-11-08T15:51

2020-11-08T15:51

культура

театр

кино и сериалы

новости культуры

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

олег меньшиков

владимир путин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, художественного руководителя – директора Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олега Меньшикова с 60-летием, отметив, что природа щедро наделила его неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Он отметил, что Меньшиков с блеском проявил себя на актёрском поприще и добился признания в сложнейшей профессии режиссёра. Путин также добавил, что на сцене Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Меньшиков успешно воплощает в жизнь интересные и неординарные художественные замыслы, активно участвует в культурной жизни России.Он также пожелал народному артисту здоровья и новых творческих достижений.

https://ria.ru/20201105/psikh-1582995925.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, кино и сериалы, новости культуры, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, олег меньшиков, владимир путин