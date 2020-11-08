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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/meksika-1583574800.html
Президент Мексики не стал пока поздравлять Байдена с победой
Президент Мексики не стал пока поздравлять Байдена с победой
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не стал поздравлять Джо Байдена с победой на выборах президента США, заявив, что не желает демонстрировать... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T03:29
2020-11-08T03:32
мехико
дональд трамп
андрес мануэль лопес обрадор
выборы президента сша — 2020
джо байден
мексика
сша
в мире
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МЕХИКО, 8 Ноя - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не стал поздравлять Джо Байдена с победой на выборах президента США, заявив, что не желает демонстрировать несдержанность и делать неподобающие преждевременные заявления.Лопес Обрадор напомнил, как во время выборов 2006 года президент Испании Сапатеро поздравлял кандидата Луиса Кальдерона, не дождавшись даже официального подсчета голосов, и подчеркнул, что действовать таким образом не намерен.Из стран континента Мексика первой публично воздержалась от поздравлений Байдена. По информации бразильских СМИ со ссылкой на источники, такой же позиции придерживается президент Бразилии Жаир Болсонару.Ранее с поздравлениями Байдена выступили президенты Коста-Рики, Гватемалы, Перу, Чили, Панамы, Венесуэлы и Гондураса.Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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мехико, дональд трамп, андрес мануэль лопес обрадор, джо байден, мексика, сша, в мире

Президент Мексики не стал пока поздравлять Байдена с победой

03:29 08.11.2020 (обновлено: 03:32 08.11.2020)
 
© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Marco Ugarte
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МЕХИКО, 8 Ноя - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не стал поздравлять Джо Байдена с победой на выборах президента США, заявив, что не желает демонстрировать несдержанность и делать неподобающие преждевременные заявления.
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Вчера, 22:06Выборы президента США — 2020
Кто поздравил Байдена с победой на выборах
"Мы будем ждать окончания всех правовых процедур. Не хотим быть наглыми, не хотим действовать необдуманно и уважаем право народов на самоопределение", - заявил политик в ходе пресс-конференции в Табаско.
Лопес Обрадор напомнил, как во время выборов 2006 года президент Испании Сапатеро поздравлял кандидата Луиса Кальдерона, не дождавшись даже официального подсчета голосов, и подчеркнул, что действовать таким образом не намерен.
Из стран континента Мексика первой публично воздержалась от поздравлений Байдена. По информации бразильских СМИ со ссылкой на источники, такой же позиции придерживается президент Бразилии Жаир Болсонару.
Ранее с поздравлениями Байдена выступили президенты Коста-Рики, Гватемалы, Перу, Чили, Панамы, Венесуэлы и Гондураса.
Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
 
Выборы президента США — 2020МехикоДональд ТрампАндрес Мануэль Лопес ОбрадорДжо БайденМексикаСШАВ мире
 
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