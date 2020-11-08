https://ria.ru/20201108/meksika-1583574800.html

Президент Мексики не стал пока поздравлять Байдена с победой

Президент Мексики не стал пока поздравлять Байдена с победой

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не стал поздравлять Джо Байдена с победой на выборах президента США, заявив, что не желает демонстрировать... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T03:29

2020-11-08T03:29

2020-11-08T03:32

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дональд трамп

андрес мануэль лопес обрадор

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МЕХИКО, 8 Ноя - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не стал поздравлять Джо Байдена с победой на выборах президента США, заявив, что не желает демонстрировать несдержанность и делать неподобающие преждевременные заявления.Лопес Обрадор напомнил, как во время выборов 2006 года президент Испании Сапатеро поздравлял кандидата Луиса Кальдерона, не дождавшись даже официального подсчета голосов, и подчеркнул, что действовать таким образом не намерен.Из стран континента Мексика первой публично воздержалась от поздравлений Байдена. По информации бразильских СМИ со ссылкой на источники, такой же позиции придерживается президент Бразилии Жаир Болсонару.Ранее с поздравлениями Байдена выступили президенты Коста-Рики, Гватемалы, Перу, Чили, Панамы, Венесуэлы и Гондураса.Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201107/pozdravleniya-1583562202.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мехико, дональд трамп, андрес мануэль лопес обрадор, джо байден, мексика, сша, в мире