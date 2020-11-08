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Медвежонок через КПП пытался перейти границу между Канадой и США
Медвежонок через КПП пытался перейти границу между Канадой и США
На границе Канады и США сфотографировали медвежонка, который пытался попасть в соседнюю страну через КПП, сообщает Vancouver is Awesome. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T02:01
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британская колумбия
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канада
сша
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. На границе Канады и США сфотографировали медвежонка, который пытался попасть в соседнюю страну через КПП, сообщает Vancouver is Awesome.Нарушителем оказалась маленькая девятикилограммовая бурая медведица.На кадрах видно, как животное забирается по перилам к окну проверки документов, заглядывает внутрь, пытается пройти на территорию соседнего государства.Детеныша пограничники назвали Энни и передали в приют, где о нем позаботятся зоозащитники провинции Британская Колумбия.Управление пограничной службы Канады написало в соцсети, что у косолапого "были веские причины для пересечения границы, но не было документов".Комментаторы отметили, что "такому замечательному путешественнику никаких документов и не требуется". Медведицу называют милой и благодарят пограничников за заботу о ней.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583238127.html
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туризм, британская колумбия, новости - туризм, канада, сша, медведь

Медвежонок через КПП пытался перейти границу между Канадой и США

02:01 08.11.2020 (обновлено: 02:32 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДетеныш гималайского медведя в вольере Приморского сафари-парка
Детеныш гималайского медведя в вольере Приморского сафари-парка - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. На границе Канады и США сфотографировали медвежонка, который пытался попасть в соседнюю страну через КПП, сообщает Vancouver is Awesome.
Нарушителем оказалась маленькая девятикилограммовая бурая медведица.
На кадрах видно, как животное забирается по перилам к окну проверки документов, заглядывает внутрь, пытается пройти на территорию соседнего государства.
Детеныша пограничники назвали Энни и передали в приют, где о нем позаботятся зоозащитники провинции Британская Колумбия.
Управление пограничной службы Канады написало в соцсети, что у косолапого "были веские причины для пересечения границы, но не было документов".
Комментаторы отметили, что "такому замечательному путешественнику никаких документов и не требуется". Медведицу называют милой и благодарят пограничников за заботу о ней.
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