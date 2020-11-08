https://ria.ru/20201108/medvedi-1583440705.html

Медвежонок через КПП пытался перейти границу между Канадой и США

Медвежонок через КПП пытался перейти границу между Канадой и США

На границе Канады и США сфотографировали медвежонка, который пытался попасть в соседнюю страну через КПП, сообщает Vancouver is Awesome. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T02:01

2020-11-08T02:01

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. На границе Канады и США сфотографировали медвежонка, который пытался попасть в соседнюю страну через КПП, сообщает Vancouver is Awesome.Нарушителем оказалась маленькая девятикилограммовая бурая медведица.На кадрах видно, как животное забирается по перилам к окну проверки документов, заглядывает внутрь, пытается пройти на территорию соседнего государства.Детеныша пограничники назвали Энни и передали в приют, где о нем позаботятся зоозащитники провинции Британская Колумбия.Управление пограничной службы Канады написало в соцсети, что у косолапого "были веские причины для пересечения границы, но не было документов".Комментаторы отметили, что "такому замечательному путешественнику никаких документов и не требуется". Медведицу называют милой и благодарят пограничников за заботу о ней.

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583238127.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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